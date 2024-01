Oscar 2024: qualche considerazione sulle nomination

News Cinema

Sono state rese note le candidature ai cosiddetti "premi più importanti del cinema internazionale" ed è partita la solita sarabanda di commenti e considerazioni. Lo facciamo anche noi, in forma semiseria.

Le candidature agli Oscar 2024 sono state annunciate, e ha preso il via il solito gioco di commenti, pareri, saperlunghismo, dietrologia che ci accompagna tutti gli anni, prima e dopo l’annuncio delle candidature, e prima e dopo la consegna dei premi.

Potevamo noialtri esimerci dal partecipare a questo gioco? Giammai, anche perché scrivere un articolo in più sulle candidature all'Oscar, per un sito di cinema, vale come fare un pezzo in più di retroscenismo politico per un quotidiano maggiore.

E quindi, iniziamo con qualche annotazione sparsa, cominciando da…

I numeri

Con 13 candidature Oppenheimer batte di due lunghezze non il Barbie che è stato suo acerrimo rivale al botteghino nel corso dell’estate 2023 (fermo a 8, di cui 2 nella categoria miglior canzone), ma il vincitore del Leone d’oro a Venezia Povere Creature!, che non ha solo il cinema dalla sua, ma anche la capacità di aver colto in maniera più sfacciata lo spirito neofemminista dei tempi.

Al terzo posto, Killers of The Flower Moon con 10.

La lungimiranza dei distributori italiani

Dei 10 film candidati nella categoria principale, che è appunto quella per il miglior film, ben 9 sono già usciti o stanno per uscire a stretto giro (promozionale) nelle sale italiane. Una sola e, quindi, ancor più notevole eccezione è quella di American Fiction, un film di cui vi abbiamo parlato più di una volta e che ha portato a casa ben cinque nomination, le stesse - per dire - di Anatomia di una caduta. Non solo American Fiction non è uscito, non è al momento nel listino di nessuna distribuzione. Eppure, coi temi di cui tratta, non era difficile intuire che sarebbe stato un successo. Io, senza averlo visto, tifo per lui (unica vera commedia del lotto) e soprattutto per il suo protagonista, Jeffrey Wright, che è un attore meraviglioso.

Anatomia di una caduta

A sorpresa, ma nemmeno troppo, il film di Justin Triet non è entrato a far parte della cinquina relativa al miglior film internazionale. A voler essere patriottici, un bene per l’Italia, visto che così il “nostro” Matteo Garrone e Io, Capitano se la dovranno vedere solo - si fa per dire - con Perfect Days di Wenders, e La zona d’interesse di Glazer (candidato anche come miglior film tout court).

Anatomia di una caduta è però nominato come film, regia, sceneggiatura, attrice protagonista e montaggio: candidature di peso, e a naso non farà da comparsa né da Cenerentola in nessuna di queste categorie.

Registi

Dei cinque registi candidati, due non sono americani: Triet (francese) e Lanthimos (greco, come le olive). Non succedeva da… boh, non lo so, ma comunque lo segnalo.

Non c’è Greta Gerwig, e le sue urla si sentono fino a casa mia (che je frega a lei della sceneggiatura, che peraltro deve condividere col marito, eh?).

Attori e attrici

Tutte e cinque le candidate come miglior attrice sono donne. Lo stesso vale per gli attori (nel senso che sono tutti e cinque uomini. Non ci sono trans né non binary. In più, tutti e 10 i ruoli in questione non hanno alcuna indeterminatezza di genere, né nulla a che fare col mondo LGBT+. Oscars so transfobic? A garantire la diversity c’è comunque Lily Gladstone (che meriterebbe il premio, ma non vincerà). Bradley Cooper lo hanno candidato anche se ha indossato il naso finto per fare l’ebreo, vedo già polemiche infuocate all’orizzonte.

Le piattaforme

A Apple - che, va detto, produce le cose mediamente migliori tra tutti i competitor - è andata di lusso, avendo puntato sul cavallo di Scorsese. Alle sue 10 candidature somma le 3 del sottovalutato Napoleon. Netflix risponde con le 7 nomination di Maestro, le 2 di Nyad (che forse non sapete che è ma che trovate in streaming, ed è il nuovo film della coppia Jimmy Chin & Elizabeth Chai Vasarhelyi, quelli di Free Solo e altre belle cose) e con quelle singole andate a El Conde (fotografia, quella splendida di Ed Lachman, io non avrei dubbi) e Nimona (film animato). E proposito...

Film animati

Una bella battaglia davvero, candidature di alto livello, ma ecco, come dire, di fronte a Miyazaki non dovrebbe essercene per nessuno.

I festival

I film presentati a Venezia 2023 ottengono un totale di 24 candidature. Cannes si ferma un attimo prima, a quota 23.

Sceneggiatura

Coi tempi che corrono, dovrebbe essere guardata come alla categoria più importante, poco importa che si tratti di originale o non originale. Dovrebbe, perché sempre minore pare l’importanza data dalle produzioni alla scrittura, che invece è la spina dorsale del cinema.

Colpisce, in positivo, che il bellissimo e complesso May December di Todd Haynes abbia ottenuto la sua unica nomination proprio in quella categoria.

Pronostici

Non lo so ancora, riflettiamo un po', prima di parlare. È cosa buona e giusta.