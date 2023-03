Oscar 2023: le cinque migliori attrici non protagoniste candidate all'Academy Award

La prima nomination come migliore attrice protagonista la ottenne nel lontano 1994 per il film Tina - What's Love Got to Do with It , in cui dava tutta se stessa per diventare sullo schermo Tina Turner . Oggi Angela Bassett riceve l'onore della seconda nomination all' Oscar in carriera, stavolta nella categoria delle attrici non protagoniste, per il suo ruolo in Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever . Avendo conquistato il Golden Globe, ma non il BAFTA Award e nemmeno il SAG Award, non è garantito che possa portarsi a casa anche la statuetta più prestigiosa, per quanto rimanga la favorita alla vittoria. Black Panther: Wakanda Forever: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Stephanie Hsu per Everything Everywhere All at Once