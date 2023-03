Oscar 2023, Lady Gaga aiuta un fotografo sul red carpet: il video è diventato virale!

News Cinema

Tra i vari momenti di questi Oscar 2023 non possiamo non citare l'episodio di cui è stata protagonista Lady Gaga, andata in soccorso di un fotografo sul red carpet della cerimonia! Ecco cosa è successo.

La 95esima cerimonia degli Academy Awards si è rivelata ricca di sorprese, non soltanto per i vincitori della serata- sebbene alcuni fossero già stati predetti - ma anche per l'assenza di alcune star di Hollywood, come James Cameron e Tom Cruise, e l'arrivo, totalmente inaspettato, di altre, come Lady Gaga. L'artista, infatti, non sarebbe dovuta essere presente alle cerimonia degli Oscar 2023, perché impegnata nelle riprese del sequel di Joker. Tuttavia, a sorpresa, è arrivata anche lei al Dolby Theatre e si è resa protagonista di "un'operazione di soccorso" a uno dei fotografi sul red carpet, un gesto che ha fatto impazzire i fan ed è diventato virale.

Oscar 2023, il video di Lady Gaga in soccorso a uno dei fotografi diventa virale

La notizia che Lady Gaga non sarebbe stata presente per esibirsi dal vivo con Hold My Hand, il brano della colonna sonora di Top Gun: Maverick da lei scritto e candidato tra i 5 titoli per l'Oscar come Miglior canzone, aveva scatenato vivaci proteste da parte dei fan, ma alla vigilia della cerimonia dei Premi Oscar, era stato rivelato che l'artista sarebbe arrivata e la sua performance si sarebbe aggiunta a quella degli altri candidati, tra cui spiccava sicuramente la prima performance agli Oscar di Rihanna con Lift Me Up, e a quella di Lenny Kravitz per il commovente momento In Memoriam.

La cantanta ha deciso di dedicare la sua esibizione al regista del primo Top Gun, Tony Scott, morto suicida nel 2012. L'esibizione è stata un tripudio di applausi e commozione e l'artista, che si è presentata con un outfit semplice e senza makeup, ha lanciato un appello commosso al pubblico, raccontando quanto per lei questa canzone sia stata significativa:

"Per me questa canzone è profondamente personale, abbiamo tutti bisogno l'uno dell'altro. Abbiamo bisogno di molto amore per attraversare questa vita. A voilte abbiamo bisogno di eroi, Ci sono eroi intorno a noi...Potreste scoprire di poter essere il vostro eroe, anche se vi sentite distrutti dentro."

E la stessa Lady Gaga è stata protagonista di un piccolo, ma dolce atto di "eroismo" e gentilezza, quando prima della cerimonia, mentre percorreva il tappeto del Dolby Theatre è tornata indietro per soccorrere un fotografo che era inciampato e caduto sul red carpet e l'ha aiutato ad alzarsi. La spontaneità del gesto e la sincera preoccupazione mostrata dalla cantante sono state riprese da tutte le telecamere presenti e il video del soccorso prestato al fotografo ha fatto impazzire i fan ed è diventato virale!