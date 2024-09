Ornella Muti: una diva in rosa al Procida Film Festival fra ambientalismo, malinconia e un futuro ruolo da vampira

News Cinema

Uno degli ospiti più illustri del Procida Film Festival 2024 è Ornella Muti. Nella sala Procida Hall, l'attrice si è raccontata al pubblico intervistata dal direttore del Festival Beppe Convertini.

Con le sue case colorate, il suo mare più blu degli occhi di Paul Newman e i suoi panorami mozzafiato, Procida è uno scenario che non ha nulla da invidiare né alle altre isole Flegree e né alle quinte di un teatro o a il più bello dei set cinematografici, ed è anche per questo che il Procida Film Festival è arrivato di slancio alla dodicesima edizione. Fondato da Fabrizio Borgogna 20 anni fa, quest'anno è diretto dall'attore e conduttore radiofonico e televisivo Beppe Convertini, che ama chiamare Procida L'Isola di Elsa Morante, che vi ambientò, nel 1957, “il romanzo "L'isola di Arturo". Per qualcun altro, dal 1994 Procida è l'isola de Il Postino, perché ha ospitato l'ultimo film di Massimo Troisi, al quale è stata anche intitolata una piazza. Del resto, l'isola da 11.000 abitanti ha sempre avuto un legame specialissimo con il cinema ed è diventata lo sfondo de Il corsaro dell'isola verde, Delitto in pieno sole, L'isola di Arturo, Vaghe stelle dell'orsa, Giuro che ti amo, Il talento di Mr.Ripley, Sottovento, Francesca e Nunziata, Mariti in affitto e La kryptonite nella borsa.

Procida ha una sala cinematografica e, in quanto lembo di terra circondato dal mare, favorisce lo scambio e la comunicazione: tra artisti, fra pubblico e artisti e fra artisti e giornalisti. Nel giorno del nostro arrivo, abbiamo il piacere di veder dialogare, sul palco della sala Procida Hall, Beppe Convertini e Ornella Muti. In giacca con strass lui e in rosa pallido lei, ripercorrono insieme la carriera dell'attrice, parlando del cinema di ieri e di oggi e ricordando i grandi mattatori di una volta, a cominciare da Ugo Tognazzi. Ornella ha diviso con lui il set de La stanza del vescovo di Dino Risi, e dice: "Ugo era fantastico. Cucinava sempre, perfino sul set, nei momenti in cui non stavamo girando. Tra un ciak e l'altro spariva nelle cucine e poi, la sera in albergo, cacciava i cuochi del ristorante. Ugo era un uomo generoso, fantasioso, divertente e molto carino".

Pure con Massimo Troisi, che definisce "un uomo dolcissimo", la Muti aveva un bellissimo rapporto di amicizia, anche se ha frequentato poco il bel mondo del cinema: “La verità - ha ammesso - "è che ho sempre lavorato tanto e, una volta terminata la giornata, correvo immediatamente a casa. Ho voluto fortemente una famiglia, una famiglia con 3 figli, e quindi sono sempre stata piena di sensi di colpa. Ancora oggi la mia vita continua a essere un costante stare con un orecchio qui e un orecchio là, con un piede qui e un piede là, e questo mi ha impedito di alimentare tanti rapporti di amicizia".

Michela Andreozzi, che fa parte della giuria del festival, definisce Ornella Muti "una donna molto profonda, intelligente ed estremamente simpatica". Le due attrici sono amiche e, parlando di uomini, sembra che Ornella una volta abbia detto a Michela: "Aho’, ma nemmeno io ne ho trovato uno buono, capisci? Io!". Lo racconta dalla platea la stessa Andreozzi, e il pubblico in sala ride. Poi Ornella riprende la parola per aggiungere: "Il problema è che li scegliamo sbagliati! Vorrei essere meno romantica, perché ho preso tante fregature. Sto bene da sola in questo momento e dormo con il mio cagnetto, a cui le mie figlie hanno dato un nome improbabile: Janine". Poi "la diva", come la chiama Convertini, torna a parlare di sé, rivelando di essere una donna un po’ malinconica, per via della sua parte nordica, e di pregare tutte le sere per la salute e la felicità dei suoi tre figlie dei nipoti che sono quattro e mezzo, laddove il mezzo è una bambina che deve ancora nascere. L'atmosfera è familiare e intima all’interno del cinema, e Beppe Convertini ne approfitta per entrare, con grande delicatezza, nel privato di Ornella, chiedendole che mamma sia. Lei risponde: "Forse non sono troppo severa, sono un po’ chioccia ma per certe cose sono severissima, ad esempio il motorino: i miei figli non l’hanno mai avuto. Per il resto sono sempre stata molto permissiva e ci ho messo il cuore, perché credo che il cuore sia importante in tutte le cose che uno fa: quando scegli, quando ami, quando cerchi, quando scopri. Io sono sempre stata piena di emozioni e di cuore. E poi penso che su questa vita bisogna camminare con il cuore, perché, ahimè, sappiamo quello che ci aspetta".

A proposito del domani e di come l'attrice si vede fra 10 anni, la Muti non ha remore ad affermare che a nessuno piace invecchiare e avere un corpo che si modifica. Per quanto concerne il passato, l'attrice guarda con indulgenza ai propri errori, che l'hanno aiutata a crescere e a diventare una persona migliore, oltre che a considerare il futuro come il tempo nel quale realizzerà qualcuno dei sogni che ha nel cassetto, e che sono tantissimi: “Un attore ha sempre il cassetto stracolmo, e comunque io sono una donna Pesci, per cui ho addirittura un armadio pieno di cose che vorrei fare, ad esempio un film che mi hanno proposto e in cui dovrei interpretare una vampira. L’idea mi piace, però aspetto di finire la sceneggiatura perché non vorrei che fosse cattiva. Dovete sapere che io le cattive le rifiuto: non mi ci ritrovo e non mi piace interpretarle In ogni modo il film è una commedia. Il mio personaggio è una baronessa, e siccome è molto snob, non si abbassa a succhiare il sangue ma aspetta che glielo portino".

Ornella Muti ha lavorato con grandissimi registi, e non ha difficoltà a riconoscere quanto il cinema dei buoni vecchi tempi fosse migliore di quello contemporaneo: "Il cinema di oggi mi sembra più cialtrone. Una volta anche il film più piccolo aveva una lavorazione che durava otto settimane. Oggi invece è tutto una corsa. In passato si facevano i bozzetti dei personaggi e c’era una cura incredibile della storia. C’era insomma una magia che oggi è quasi impossibile trovare£.

Se c’è una cosa che invece è sempre rimasta uguale nel mondo dell’intrattenimento, si tratta della precarietà del mestiere dell'attore. Ornella la sente molto, e considera la fine di un'esperienza cinematografica "una piccola morte", ma la sua più grande preoccupazione resta la salute del pianeta Terra così come la nostra: "C’è poca accortezza ormai per tutto ciò che riguarda la nostra salute, il benessere mentale e fisico. Ognuno ha diritto di nutrirsi come vuole, ma ormai noi mangiamo… lo dico? Mangiamo merda, e lo vedo con i miei nipoti. 'Nonna, perché non mi dai un Kinder?’, 'Perché no, perché guardo gli ingredienti e non te lo do'. La salute è importante, e trovo assurdo che la gente non abbia coscienza della salvaguardia del mondo. È casa nostra. Tu a casa tua fai la cacca sul pavimento? No, la pesti e cammini e ti rotoli sulle lenzuola? No, perché è casa tua e la proteggi. Noi siamo ingrati con la Terra. Vicino a casa mia in Piemonte, dove c’era un campo di girasoli di anni fa, c'è una parata di fotovoltaici. Pur di non far coltivare, ti danno soldi per i fotovoltaici, che non sono smaltibili, e quando si dovranno buttare queste cose, non si sa dove si butteranno, e diventare il paese di Wally'-E mi mette paura, soprattutto per i miei figli e per i nipoti, a cui vorrei lasciare almeno il concetto di un mondo consapevole".