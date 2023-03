One Ranger: il trailer del film d'azione con Thomas Jane

News Cinema

Dopo Chuck Norris (ma non solo) è ora Thomas Jane a vestire i panni di un agguerritissimo Texar Ranger. Qui alle prese con un fuggitivo col passaporto britannico e coi servizi segreti di Sua Maestà. Ecco il trailer originale ufficiale di One Ranger.

Un po' neo-wester, un po' action scatenato dal respiro internazionale, One Ranger è il film in cui, come recita la sua sinossi ufficiale, "l'Intelligence britannica incontra la giustizia texana in un action-thriller adrenalinico".

Il film, di cui vi mostriamo di seguito il trailer ufficiale originale, vede Thomas Jane nei panni di un Texas Ranger che, per efficacia e modi spicci, non ha nulla da invidiare a quello interpretato da Chuck Norris nella celebre serie tv Walker Texas Ranger, e che qui è alle prese con un terrorista che gli è evaso sotto il naso che deve riacciuffare volando dagli USA fino a Londra e facendo squadra con un'agente dei Servizi Segreti britannici.

One Ranger, che debutterà in sala e in VOD negli USA il 5 maggio, è stato scritto e diretto da Jesse V. Johnson, veterano del cinema d'azione di serie B (tra i suoi film, Missione vendetta con Scott Adkins), e vede nel cast anche Dominique Tipper (l'agente inglese), John Malkovich (il suo capo) e Dean S. Jagger (il terrorista).

Qui di seguito trovate il trailer originale ufficiale, la trama e il poster di One Ranger:





I servizi segreti britannici incontrano la giustizia texana in questo action-thriller da brivido. Un Texas Ranger (Thomas Jane) rintraccia un rapinatore di banche (Dean Jagger) attraverso il deserto, solo per scoprire che è un terrorista internazionale intenzionato a far esplodere una bomba nel cuore di Londra. Quando il partner dell'uomo di legge viene ucciso, viene coinvolto in una collaborazione con un'agente dei servizi segreti britannici (Dominique Tipper) e il suo capo (John Malkovich) per consegnare il fuorilegge alla giustizia - vivo o morto.