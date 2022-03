Omaggio ad Akira Kurosawa: questi i suoi grandi film in streaming

News Cinema

Il leggendario autore giapponese nasceva il 23 marzo 1910. Ecco cinque dei suoi migliori titoli in streaming.

Il 23 marzo 1010 nasceva a Shinagawa, nella provincia di Tokyo, il genio cinematografico di Akira Kurosawa. Nessuno come lui ha saputo mescolare influenze anche radicalmente diverse tra loro e farle confluire in una visione di cinema unica, poderosa e insieme molto spesso intima, personale. Non sono purtroppo disponibili in streaming alcuni dei suoi capolavori come ad esempio Rashomon (1950), che ne ha lanciato la carriera a livello internazionale. I film in streaming comunque disponibili sono di massimo livello, capaci di esplicitare al meglio la natura molteplice e la forma fluida dell’arte di Akira Kurosawa. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming diretti da Akira Kurosawa

I Sette Samurai

Dersu Uzala, il piccolo uomo delle grandi pianure

Kagemusha - L’ombra del guerriero

Ran

Rapsodia in Agosto

I Sette Samurai (1954)

Uno dei film più epici e spettacolari degli anni ‘50, un discorso potente e visionario sul senso dell’onore in una società in cui è dovere difendere i meno capaci. I Sette Samurai diventa scena dopo scena un affresco metaforico che è anche grande spettacolo cinematografico, un film che mette in scena molte questioni e possiede vari livelli di lettura. Pazzesco Toshirô Mifune. Una delle opere più amate di Kurosawa, e con pieno merito. Disponibile su Amazon Prime Video.

Dersu Uzala, il piccolo uomo delle grandi pianure (1975)

Una riflessione sull’età che avanza, sul rapporto profondo e indelebile tra uomo e natura. Kurosawa prende una deviazione temporanea dal suo cinema tradizionale per comporre un ritratto umano indimenticabile. Dersu Uzala, il piccolo uomo delle grandi pianure vince l’Oscar come miglior film straniero e ci presenta un autore che ha saputo raggiungere una maturità diversa, composta e intima, grazie a un lungometraggio di rara purezza emotiva e intellettuale. Disponibile su Amazon Prime Video.

Kagemusha - L’ombra del guerriero (1980)

Probabilmente il lungometraggio più potente a livello estetico dell’intera, gloriosa filmografia di Kurosawa. Il lavoro sulle dominanti cromatiche che l’autore compie diventa qualcosa di esteticamente selvaggio, impossibile da dimenticare. Kagemusha - L’ombra del guerriero si aggiudica la Palma d’Oro a Cannes e la nomination all'Oscar come miglior film straniero. Un viaggio nella storia, nella vita e nell’anima dilaniata di un eroe al contrario, ferito e nobile. Capolavoro senza tempo. Disponibile su CHILI.

Ran (1985)

Altro affresco di rara bellezza visiva, una riflessione pessimista ma comunque partecipe riguardo l'orrore del conflitto e il dolore che esso porta. Ran è forse il film definitivo di una certa porzione della carriera di Kurosawa, rappresenta un punto di arrivo sia visivo che contenutistico. Arriva la nomination all’Oscar per la miglior regia, l’unica che il maestro ha ottenuto quando ne avrebbe meritate molte. Film spettacolare e profondo, con un’anima nera che magnificamente si oppone allo splendore della messa in scena. Disponibile su CHILI.

Rapsodia in Agosto (1991)

Chiudiamo con il penultimo lungometraggio diretto da Kurosawa, a cui partecipa con enorme trasporto emotivo Richard Gere. Rapsodia in Agosto rappresenta un’elegia che si lancia con forza espressiva nel racconto della vita, della morte, della perdita e della dignità. Momenti di cinema altissimo, come nelle scene di lotta contro le impervie del tempo. Una sorta di commiato spirituale, un film in qualche modo “gemello” del successivo Madadayo - Il compleanno, purtroppo non disponibile in streaming. Ed è un grande, grandissimo peccato…Disponibile su CHILI.