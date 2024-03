Oltre Sonny Corleone: tributo a James Caan con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il celebre attore interprete de Il padrino nasceva nel Bronx il 26 marzo 1940. Ecco gli altri suoi film in streaming che meritano di essere ricordati.

Il 26 marzo 1940 nasceva nel Bronx il mitico James Caan. Diventato un’icona grazie al ruolo di Sonny Corleone ne Il padrino, l’attore è stato poi fin troppo facilmente catalogato come star di film d’azione e di genere: la sua fisicità imponente e una presenza scenica da “duro” hanno spesso oscurato delle capacità attoriali che andavano ben oltre il “tipo fisso” che ha portato avanti nel corso degli anni. Scomparso 2 anni fa, Caan ci ha lasciato un’eredità cinematografica di assoluto valore, che vogliamo anche soltanto in parte ripercorrere attraverso i nostri consueti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da James Caan

Il padrino

Rollerball

Killer Elite

Arriva un cavaliere libero e selvaggio

Misery non deve morire

Il padrino (1972)

Il Padrino: Trailer Ufficiale 50° anniversario - HD

E pensare che Francis Ford Coppola lo aveva scelto inizialmente per il ruolo di Michael! Avrebbe quasi sicuramente indirizzato la carriera di Caan in maniera diversa, ma poco davvero importa. La performance dell’attore diventa un fiume in piena, istintiva e irruenta come soltanto lui sapeva essere. Il padrino diventa il capolavoro indiscusso grazie anche a lui, il quale accanto a Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall e tutti gli altri di certo non sfigura. Oscar al miglior film, l’attore protagonista e all’adattamento. Nomination per Caan e gli altri due “figli” di Vito Corleone. Film sontuoso e a tratti macabro, quando lo si guarda come specchio dell’America. Perché davvero lo è…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Rollerball (1975)

Altro lungometraggio destinato a entrare nell’immaginario cinematografico. Un autore eclettico quale era Norman Jewison ci regala questo spaccato di distopia negativa dove la società americana riversa la sua sete di sangue in un gioco violento e post-punk, di cui Caan è campione in crisi esistenziale. Rollerball è uno sci-fi addirittura avanti con i tempi, che racconta senza mezzi termini le ambiguità morali, sociali e politiche del momento in cui è stato girato quanto del futuro, ovvero del nostro presente. Le scene di competizione sono fortissime, creando una visione lugubre e violenta. Da vedere assolutamente, film di livello altissimo. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Killer Elite (1975)

Caan ritrova il collega e amico Robert Duvall per questo action thriller secco e fantasioso diretto dal genio di Sam Peckinpah. Killer Elite possiede momenti di montaggio superlativi, marchio di fabbrica dell’autore che confeziona l’operazione col suo solito, iperbolico nichilismo. Killer Elite risulta un “cavallo pazzo” all’interno della produzione dell’epoca, e non poteva essere altrimenti visto il suo leggendario autore. Film che a sprazzi esalta lo spettatore, dalla tensione alternata, ma senza dubbio da ammirare per come è sta concepito e realizzato. E Caan è la solita forza della natura. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Arriva un cavaliere libero e selvaggio (1978)

Il western contemporaneo trattenuto e potente diretto da Alan J. Pakula consente a Caan di esplicitare le sue doti d’attore più raffinate, e l’interprete davvero non sfigura accanto a due mostri sacri come Jane Fonda e Jason Robards Jr. Arriva un cavaliere libero e selvaggio possiede l’epica malinconica dei grandi film revisionisti e un finale da tragedia greca che arriva dritto al cuore dello spettatore. Senza contare che a supporto troviamo anche l’indimenticabile Richard Farnsworth, caratterista che possiede lo status del mito. Dramma che dovremmo tutti ricordare più spesso quando parliamo di western degli anni ‘70. Potente. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Misery non deve morire (1990)

Kathy Bates vinse, e strameritatamente, l’oscar come miglior attrice per questo adattamento di Stephen King diretto da Rob Reiner. Ma almeno la nomination al co-protagonista James Caan proprio no? L'avrebbe senza dubbio meritata. Misery non deve morire è un thriller psicologico di raffinta ferocia, con almeno una sequenz adi tortura che ancora oggi sa far accapponare la pelle. Gioco al massacro di incredibile potenza emotiva, che sconvolge almeno quanto sa parlare all’animo del pubblico con due personaggi assolutamente non stereotipati, anche il “villan” possiede un suo spessore umano notevole. Grande cinema di genere, di quelli che si facevano una volta e adesso sembrano essere scomparsi, Che gran peccato…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.