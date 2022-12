Gli incassi di Avatar 2: quanto manca al miliardo?

News Cinema

Mentre in Italia Avatar 2 si appresta a raggiungere o superare i 20 milioni di euro entro la fine del weekend di Natale, come sta andando il film di James Cameron nel resto del mondo? Quanto manca a raggiungere la soglia del miliardo di dollari? Vediamo cosa ci dicono i numeri...

Complici anche alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso regista in occasione di un'intervista con GQ, uno dei maggiori argomenti di discussione intorno ad Avatar 2, nei giorni precedenti all'uscita in sala, riguardava gli incassi che avrebbe ottenuto il nuovo film di James Cameron a livello globale.

Sarebbe riuscito il secondo capitolo della saga a battere gli incassi del primo film? Avrebbe Avatar 2 segnato qualche record? Ma soprattutto, avrebbe il film incassato abbastanza per permettere la prosecuzione del franchise con gli altri 3 capitoli previsti da qui al 2028?

Ora che La Via dell'Acqua ha inondato le sale cinematografiche di mezzo mondo da più o meno una decina di giorni, possiamo capire come stanno andando le cose?

Facciamo intanto una veloce panoramica sugli incassi di Avatar 2 in Italia e sui principali mercati internazionali.



Avatar 2: La Via dell'Acqua: Il Final Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Avatar 2 La Via dell'Acqua: quanto ha incassato fino a ora in Italia?

I dati ufficiali forniti da Cinetel, ci indicano che il film di James Cameron, programmato in quasi 600 sale del nostro paese (equivalenti più o meno a 1250 schermi), ha incassato un totale di 17.325.193 euro alla data del 25 dicembre, con 4.331.297 euro nel solo weekend appena trascorso. Considerato che oggi, 26 dicembre, è notoriamente uno dei giorni di maggiore affluenza nelle sale di tutto l'anno, possiamo prevedere un box office di oltre 2,5 milioni di euro nella sola giornata di Santo Stefano. Avatar 2, si appresta dunque a superare i 20 milioni di euro al termine del lungo weekend natalizio. Un dato che lo piazzerebbe al primo posto degli incassi del 2022 in Italia, superando di oltre 5 milioni di euro il risultato di Minions 2, detentore fino a pochi giorni fa della prima posizione al nostro box office con circa 14,5 milioni di euro.

Avatar 2: quale è il totale attuale al box office USA e mondiale?

Eventi nefasti stanno avendo grosse ripercussioni sui due principali mercati cinematografici del mondo, quello nord americano e quello cinese.

Negli USA, le avverse condizioni atmosferiche, con la tempesta polare Elliot che sta provocando anche vittime nella parte orientale del paese, sta avendo un forte impatto sulle presenze in sala. Rispetto ai 144 milioni di dollari del box office natalizio dell'anno scorso, le previsioni per questo fine settimana indicano un calo di quasi il 50% con circa 83 milioni di dollari. Gran parte di questa somma si aggiungerà ovviamente al bottino di Avatar 2, che al momento segna un totale di 280 milioni.



Per quanto riguarda la Cina, la recrudescenza dell'epidemia di Covid sta tenendo lontano dalle sale milioni di spettatori. Tanto che il film di James Cameron ha incassato "solo" 100 milioni di dollari in dieci giorni di programmazione. Siamo ben lontani delle prime previsioni, che parlavano di oltre 100 milioni nel solo primo fine settimana.

I numeri che troviamo sull'autorevole sito Box Office Mojo, ci riassumono bene la situazione globale degli incassi di Avatar - La Via dell'Acqua: ai 280 milioni di dollari del mercato nord americano di cui abbiamo appena detto, si aggiungono i 601.700.000 nel resto del mondo, per un totale di 881.381.686 dollari. Avatar 2 è dunque al momento al quinto posto della classifica del 2022, dietro a Top Gun: Maverick (1.488.732.821), Jurassic World: Il Dominio (1.001.136,080), Doctor Strange 2 (955.775.804) e Minions 2 (939.433.210) e sopra Black Panther: Wakanda Forever (801.155.401). Se guardiamo invece solo al mercato internazionale, escludendo quello USA, il film è al terzo posto dietro a Top Gun: Maverick (770,000,000) e Jurassic Word Il Dominio (625.127.000 ).

Avatar 2: il miliardo di dollari d'incasso globale è molto vicino

Come abbiamo visto, con un incasso mondiale attuale di 881.381.686, ad Avatar 2 mancano poco meno di 120 milioni di dollari per passare la boa del miliardo, piazzandolo al secondo posto nel box office globale del 2022, dietro a Top Gun Maverick.

Quando è previsto che il film di Cameron posso raggiungere e superare quota 1 miliardo?

Guardando alla percentuale media di calo degli incassi del film sui vari mercati internazionali, si può prevedere che il traguardo sia dietro l'angolo, probabilmente si arriverà alla somma in questione nel giro di un paio di giorni.

E per quanto il ben più ambizioso traguardo dei 2 miliardi? Al momento è difficile fare previsioni accurate. Tutto dipende ovviamente dalla tenuta temporale del film nelle sale.

Sappiamo però tutti che questa somma, non solo permetterebbe ad Avatar 2 di avvicinarsi al record del suo predecessore uscito quasi 10 anni fa, ma, come detto più volte, sarà anche un indicatore importantissimo sul futuro della saga, che nelle intenzioni del suo creatore dovrebbe completarsi con un quinto episodio previsto per il 2028. Staremo a vedere...