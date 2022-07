Oggi nasceva Robin Williams: ricordiamone il genio attraverso cinque film in streaming

News Cinema

L'attore scomparso nel 2014 ha vinto un Oscar ed è stato nominato in altre tre occasioni. Questi i suoi migliori film in streaming.

Il 21 luglio 1951 nasceva a Chicago un attore unico quale è stato Robin Williams. Quando il suo genio istrionico è stato messo a disposizione di autori e personaggi in grado di mostrarne anche il lato drammatico, ecco che il pubblico di tutto il mondo ha potuto ammirare performance degne dei grandi interpreti della storia del cinema americano. Candidato per quattro volte all’Oscar, Williams ha vinto una statuetta e almeno un’altra la avrebbe a nostro avviso assolutamente meritata. Ma di questo scriveremo qui sotto, parlando di almeno uno dei cinque film in streaming che abbiamo scelto per rendere omaggio all’artista scomparso nel 2014. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da Robin Williams

Good Morning, Vietnam

L’attimo fuggente

La leggenda del Re Pescatore

Piume di struzzo

Will Hunting - Genio ribelle

Good Morning, Vietnam (1987)

Dopo una serie di film anche interessanti ma mai completamente riusciti - vedi il Popeye di Robert Altman - è Barry Levinson a regalare a Williams il ruolo che gli apre le porte di una grande carriera. Adrian Cronauer è un personaggio irruento, positivo ma non superficiale, che l’attore interpreta con la solita vertiginosa potenza ma anche con un sottofondo doloroso. Se Good Morning, Vietnam funziona in tutto e per tutto è molto perito del protagonista e di un gruppo di comprimari magnifici tra i quali Forest Whitaker e Bruno Kirby. Arriva la nomination all’Oscar per Williams, più che meritata. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Disney +.

L’attimo fuggente (1989)

L'attimo fuggente: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film che segna una carriera, e insieme una generazione di spettatori. Dalla sceneggiatura straordinaria di Tom Schulman Peter Weir tira fuori un dramma umano fatto di momenti delicati e poetici, di un dolore quotidiano e soffuso, di anime gentili e troppo deboli per una società ipocrita. L’attimo fuggente viene portato avanti da un Robin Williams commovente, a cui si affiancano Ethan Hawke e Robert Sean Leonard tra gli altri. La sequenza finale è una delle più belle ed emozionanti della storia del cinema mondiale. Senza se e senza ma. Capolavoro. Con tutto il rispetto per un grande attore come Daniel Day-Lewis, non dare l’oscar a Williams fu un grande errore…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

La leggenda del Re Pescatore (1991)

Se non ci fosse Terry Gilliam bisognerebbe inventarlo, almeno quello ispirato e narrativo degli anni ‘80 e inizio ‘90. Scritto da Richard LaGravenese, La leggenda del Re Pescatore accoppia un Robin Williams perfetto e istrionico a un Jeff Bridges ispirato e doloroso. Il risultato è un duetto prezioso per un film fantastico, pieno di momenti iconici e di scene da antologia. Come la confessione d’amore di Williams a una dolcissima Amanda Plummer. Altra nomination all’Oscar per l’attore, e anche questa volta se avesse vinto non avremmo avuto nulla da dire. Cinema iper-realistico e grandioso. Una pietra miliare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Piume di struzzo (1996)

Remake a stelle e strisce de Il vizietto, Piume di struzzo accoppia un Williams più posato del solito con lo scatenato Nathan Lane. Il risultato è una coppia frizzante e ottimamente cadenzata, che fa di Piume di struzzo un film anche migliore dell’originale. Se poi aggiungi l’apporto di due grandi attori come Gene Hackman e Dianne Wiest, ecco che il successo è servito. Con un finale “politico” e trionfante impossibile da dimenticare. Un classico degli anni ‘90 diretto dalla leggenda Mike Nichols. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Will Hunting - Genio ribelle (1997)

E finalmente l’Oscar arriva, anche se come attore non protagonista. Ma poco importa: i duetti precisi e dolorosi con Matt Damon sono di gran lunga la cosa migliore di Will Hunting - Genio Ribelle, dramma umano che Gus Van Sant mette in scena con un realismo poetico invidiabile. Troppe le scene da ricordare, meglio confrontarsi con la presentazione accurata e “terrena” di Williams, psichiatra sui generis che diventa in qualche modo padre comprensivo del dilaniato eroe del film. FIlm magnifico, umano e prezioso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.