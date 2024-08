Oceania 2, paesaggi mozzafiato ed emozionanti avventure nel primo trailer ufficiale!

News Cinema

L'Oceano non è mai stato così insidioso e così ammaliante. Il primo trailer ufficiale di Oceania 2 è pronto a trasportarvi in un mondo fatto d'azione e avventura, al fianco dell'intrepida principessa Vaiana e del suo immancabile braccio destro Maui!

Durante il Disney Entertainment Showcase al D23: The Ultimate Disney Fan Event è stata presentata una lunga lista di contenuti esclusivi sulle uscite più attese e annunci d'importanti titoli in arrivo. Tra questi, menione speciale per lo splendido trailer ufficiale di Oceania 2, che arriverà nelle sale il prossimo 27 novembre.

Il sequel era originariamente pensato come serie tv per Disney+ ma, in corso d'opera, è stato riadattato per diventare un lungometraggio per il grande schermo. La storia è ambientata tre anni dopo gli eventi dell'amatissimo film originale, uscito nel 2015. Vaiana è cresciuta, ma non ha perso il suo spirito d'avventura né l'amore per la famiglia, che - grazie alla sorellina - conta un membro in più. La profonda connessione tra la giovane e i misteri dell'Oceano darà il via ad un nuovo ed emozionante viaggio alla scoperta di sé.

Sulla sinossi ufficiale, si legge: "A tre anni dalla sua prima impresa, Vaiana è impegnata in un lungo viaggio alla ricerca di gente oltre le coste di Motunui. Assieme a Maui e a un nuovissimo equipaggio di improbabili navigatori, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania, in acque pericolose e perdute da tempo per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.”

Il film targato Disney Animation ha dato il via al D23 con un'esibizione di Auli'i Cravalho, voce originale di Vaiana, accompagnata da ballerini e suonatori di tamburo di Nonosina Polynesia. I fan hanno ascoltato per la prima volta il brano We're Back, una delle nuove canzoni presenti nel film. Dopo l'esibizione, Dwayne Johnson, l'inimitabile voce originale del semidio Maui, è salito sul palco per presentare il nuovo trailer, che potete ammirare di seguito.

Oceania 2: Il Full Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney - HD





Oceania 2 è diretto da Dave Derrick Jr., con musiche di Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i e Mark Mancina (questi ultimi due hanno già lavorato al primo film). Com'è noto, oltre al sequel, è in programma anche il remake live-action di Oceania, che arriverà nei cinema il 10 luglio 2026. Non sarà Auli'i Cravalho ad interpretare la coraggiosa principessa di Motunui, bensì la diciassettenne Catherine Laga'ia. Completano il cast gli attori John Tui, nei panni del padre di Vaiana (Chief Tui), Frankie Adams come sua madre (Sina), e Rena Owen nella parte della saggia Nonna Tala.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti - direttamente dall'evento californiano D23 - sui prossimi titoli Disney Animation Studios e Pixar Animation Studios, vi rimandiamo QUI. Il nostro approfondimento include entusiasmanti anticipazioni ed immagini di Frozen 3, Toy Story 5, Zootropolis 2 e molto altro ancora!