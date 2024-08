Lilo & Stitch, Frozen 3, Toy Story 5 e non solo: tutte le novità e gli annunci Disney e Pixar dal D23

News Cinema

Dopo l'evento D23, urge un riepilogo dei clamorosi annunci sui prossimi titoli targati Disney e Pixar Animation Studios. Ecco tutti gli aggiornamenti tra film e serie tv, sequel e spin-off, che arriveranno prossimamente al cinema e su Disney+.

La carne al fuoco è tantissima dopo il D23: The Ultimate Disney Fan Event, che si è tenuto il 9 agosto ad Anaheim, in California. Condotto da Yvette Nicole Brown, l'evento ha visto la partecipazione del CEO della Disney Bob Iger e dei più importanti nomi della Disney. Tra questi, Alan Bergman (Disney Entertainment Co-Chairman), Pete Docter (Chief Creative Officer dei Pixar Animation Studios), Jennifer Lee (Chief Creative Officer di Disney Animation) e Kevin Feige (presidente dei Marvel Studios e produttore).

Tra first look, acclamati annunci e novità del tutto inaspettate, non perdiamo tempo e andiamo immediatamente a riepilogare tutto ciò che i Walt Disney Studios e i Pixar Animation Studios hanno anticipato sulle uscite del 2025, 2026 e 2027!

Lilo & Stitch: primo teaser e data d'uscita del live action

Il live-action di Lilo & Stitch sta prendendo forma, a 22 anni di distanza dal capolavoro d'animazione del 2002. Al D23 Expo, abbiamo appreso che il film uscirà nei cinema, e non direttamente in streaming su Disney+, come precedentemente annunciato. A prestare il volto a Lilo sarà l'esordiente Maia Kealoha, mentre Chris Sanders tornerà a doppiare l'Esperimento 626 nella versione originale. Kahiau Machado interpreterà David Kawena e Sydney Elizebeth Agudong sarà Nani. Il cast include gli attori Courtney B. Vance, Billy Magnussen e Zach Galifianakis. Dietro la macchina da presa ci sarà Dean Fleischer Camp e, per vedere il lungometraggio, dovremo attendere circa un anno: l'estate del 2026.

Sulla pagina Instagram dei Walt Disney Studios è apparso un primo divertente teaser:

Experiment 626 has entered the chat! The live-action #LiloAndStitch is coming only to theaters in Summer 2025! pic.twitter.com/82KFLEFL5E — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 10, 2024

Inside Out: Dream Productions, tutto sulla serie tv spin-off

Nel corso del 2025, arriverà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ la serie Inside Out: Dream Productions. In attesa dell'annuncio ufficiale di Inside Out 3 (molto probabile, alla luce del monumentale successo di Inside Out 2), torneremo nella mente di Riley per scoprire come prendono forma i suoi sogni, proiettati mentre dorme e trasformando il quartier generale in un cinema.

Gli Incredibili 3 è ufficialmente in produzione

Un terzo film degli Incredibili è ufficialmente in fase di sviluppo. Il film originale, datato 2004, vinse l'Oscar come miglior film d'animazione. Il sequel del 2018 deteneva il primato di maggior incasso della Pixar finché Inside Out 2 non gli ha strappato il titolo. Pete Docter ha precisato che è ancora presto per condividere qualsiasi dettaglio sulla storia. La data d'uscita, presumibilmente, verrà fissata per il 2027. Il regista Brad Bird (che presta anche la voce a Edna Mode) tornerà per questa nuova avventura, così come Craig T. Nelson nel ruolo di Bob, alias Mr. Incredible, e Holly Hunter nel ruolo di Helen, ovvero Elastigirl.

Frozen 3: Elsa e Anna di nuovo insieme nella prima immagine

La Disney ha svelato non solo il primo concept art di Frozen 3, ma confermato anche che in cantiere c'è un Frozen 4! Quest'ultimo non è stato annunciato ufficialmente, ma le parole della regista e direttrice creativa dei Disney Animation Studios, Jennifer Lee, hanno lasciato intendere che il trequel non sarà l'ultimo capitolo della saga, che ha incassato 2,76 miliardi di dollari al botteghino globale e vinto due Premi Oscar. Nell'immagine, le sorelle Elsa e Anna sono ritratta in groppa ai rispettivi destrieri, che si dirigono verso un orizzonte estivo. Sul cavallo di Anna, c'è anche Olaf. Frozen 3 uscirà il 25 novembre 2027.

First concept art for ‘FROZEN 3’



In theaters in 2027. pic.twitter.com/IEfowBH9AO — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2024

Toy Story 5, primo teaser e prima immagine: Woody, Buzz e la banda al completo

Buone notizie per gli appassionati del franchise nato nel 1995. Disney e Pixar hanno presentato in anteprima il nuovo Toy Story 5, in arrivo nell'estate del 2026. Il regista Andrew Stanton ha anticipato che, stavolta, i giocattoli dovranno vedersela con l'invadenza delle nuove tecnologie, in un mondo in cui i bambini hanno accantonato i giochi di una volta per dedicarsi a smartphone e tablet. Buzz, Woody, Jessie e il resto della banda torneranno in scena, così come le loro voci originali: Tom Hanks sarà il mitico sceriffo, Tim Allen doppierà l'astronauta Lightyear. Toy Story 5 uscirà nei cinema il 19 giugno 2026.



Get excited for their next chapter as Woody, Buzz, Jessie and the gang all return for #ToyStory5, coming to theaters Summer 2026! #D23 pic.twitter.com/w5yrlbkpYP — Pixar (@Pixar) August 10, 2024

First look at ‘TOY STORY 5’



The film follows the toys going up against electronics. pic.twitter.com/Eq6nqwoUMG — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 10, 2024

Zootropolis 2 si farà: tutto quello che sappiamo

Prossimamente daremo il bentornato anche al mondo di Zootropolis, che nel 2015 ha sorpreso ed entusiasmato grandi e piccini. Zootropolis 2 uscirà nelle sale nel 2025 segnando il ritorno della detective Judy Hopps e del furbo Nick Wilde. L'improbabile duo, stavolta, si ritroverà sulle tortuose tracce di un misterioso rettile che, giunto in città, mette tutto a soqquadro. Per risolvere il caso, Judy e Nick devono recarsi sotto copertura in nuove e inaspettate aree della città, dove la loro crescente collaborazione viene messa alla prova come mai prima d'ora.

Al D23, è stata anticipata la presenza di un'interessante new entry: il serpente fuggitivo Gary, che nella versione originale avrà la voce di Ke Huy Quan. Fortune Feimster, invece, sarà la voce di un castoro di nome Nibbles. La regia e la sceneggiatura sono di Jared Bush, mentre Yvett Merino è la produttrice.