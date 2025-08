Now You See Me 3, Dave Franco sogna già altri sequel del franchise

News Cinema

Se dipendesse da Dave Franco, Now You See Me durerebbe ancora molto a lungo: la sua speranza è andare oltre il quarto film, già confermato.

Il franchise di Now You See Me è di ritorno con un terzo film, ma Dave Franco spera che non sia l’ultimo. La sua intenzione è quella di realizzarne tanti altri, approfondendo ancor di più quel mondo criminale e di inganno partito con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Mark Ruffalo e Morgan Freeman. Sono trascorsi tanti anni dal debutto di Now You See Me: Now You Don't e, dopo un sequel diretto, nel 2025 è in arrivo finalmente il terzo film diretto da Ruben Fleischer, intitolato L'Illusione Perfetta - Now You See Me 3. In occasione di una recente intervista, è stato Dave Franco a condividere le sue speranze per il futuro. Il terzo, com’è noto già da tempo, non è l’ultimo perché è stato annunciato tempo fa di un quarto film in fase di sviluppo. Ma quanti altri potrebbero ottenere il via libera? Dave Franco spera molti.

Now You See Me 3, Dave Franco desidera realizzarne ancora tanti altri

Interprete di Jack Wilder, uno dei maghi dei Quattro Cavalieri, Dave Franco spera che questa non sarà la fine del franchise. L’attore desidera collaborare ancora una volta con la sua banda di criminali, considerata che l’ultima esperienza è stata intrisa di magia. Pur non rivelando dettagli degni di nota in merito al film, Dave Franco ha ammesso di aver imparato nuovi modi per lanciare le sue carte e spera di potersi perfezionare ancor di più con un quarto film già confermato dagli Studios. Come riporta Screen Rant, ha rivelato:

Now You See Me 3, in uscita a novembre: è tornato il gruppo, sicuramente con più magia. Sto imparando nuovi modi per lanciare le carte. Mi diverto un mondo con quel cast. Credo che il nostro amore naturale reciproco traspaia sullo schermo, e spero di farne molti altri con loro.