Nostalgia di Point Break? Ecco il trailer di Sons of Summer

News Cinema

Surf, crimine e adrenalina: la formula esplosiva alla base del film di Kathryn Bigelow con Keanu Reeves e Patrick Swayze torna in un film che sta per debuttare in sala e on demand negli USA.

Vi manca Point Break? Certo che vi manca. A chi non manca?

Avete pur sempre la possibilità di rivederlo in streaming su Prime Video, e sempre sulla piattaforma di Amazon c'è anche il sequel/remake del 2015.

O, anche, potete dare un occhiata al trailer di Sons of Summer, un film che sta per debuttare negli USA, in sala e on demand, e che pare basarsi sulla stessa formula esplosiva che fece la fortuna del film di Kathryn Bigelow: surf, crimine e adrenalina.

Certo, questa volta dietro la macchina da presa non c'è Bigelow ma un certo Clive Fleury. E come protagonisti non ci sono Keanu Reeves, Patrick Swayze e Lori Petti ma Temuera Morrison, Joe Davidson e Isabel Lucas. E però, chissà...

Ecco qui il trailer ufficiale e la trama di Sons of Summer:





Nello spirito di Point Break, arriva questo thriller folgorante che mescola azione criminale e incredibili acrobazie sulla tavola da surf. Per celebrare l'anniversario della morte del padre, Sean porta i suoi amici in viaggio verso la spiaggia preferita del padre surfista. Ma l'amico spacciatore di Sean lo costringe a fargli un ultimo favore: rubare un carico di eroina a un mafioso locale. Il signore del crimine si vendica rapendo la ragazza di Sean nel tentativo di riavere la sua droga. Riuscirà Sean a tornare in città in tempo per salvare la vita della ragazza, e la sua?