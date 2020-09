Non odiare: la nostra video-intervista a regista e cast del film presentato alla Settimana della Critica

News Cinema

Abbiamo incontrato a Venezia il regista Mauro Mancini e gli attori Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco e Luka Zunic, per parlare di uno dei film più apprezzati nel programma della SIC. Non odiare sarà nei cinema dal 10 settembre, distribuito da Notorious Pictures.

Presentato ufficialmemente nel pomeriggio di domenica 6 settembre, Giornata europea della cultura ebraica, Non odiare è stato accolto da lunghi applausi e da commozione tra il pubblico e gli stessi realizzatori. Parte del programma della Settimana della Critica che si svolge durante il Festival di Venezia, il film è il primo lungometraggio di Mauro Mancini, che l'ha scritto assieme a Davide Lisino, e racconta una storia dai temi forti e attualissimi. Protagonista è un medico ebreo (Alessandro Gassmann) che, trovandosi di fronte a un uomo vittima di un grave incidente stradale, non lo soccorre e lo lascia morire dopo aver visto la svastica tatuata sul suo petto. Assalito dai sensi di colpa, pur mantenendo il segreto sulle sue azioni il medico decide di entrare in contatto con la famiglia del defunto, assumendo la figlia (Sara Serraiocco) come colf e scontradosi con il figlio (Luca Zunic), convinto naziskin.

