Non aprite quella porta: il trailer italiano ufficiale del film horror in arrivo su Netflix

News Cinema

Leatherface sta tornando: un nuovo Non aprite quella porta debutterà in streaming su Netflix il prossimo 18 febbraio. Ecco il trailer italiano ufficiale di Non aprite quella porta.

Leatherface sta per colpire ancora. E sappiamo anche con precisione quando: il 18 febbraio, ovvero il giorno in cui debutterà su in streaming su Netflix un nuovo Non aprite quella porta, di cui vi mostriamo il trailer italiano ufficiale.

Questo nuovo film, questa nuova filiazione dell'originale Non aprite quella porta diretto nel 1974 da Tobe Hooper, che è uno degli horror più citati, amati, imitati di tutti i tempi, capace di una radicalità che colpisce ancora oggi, figuriamoci quasi cinquant'anni fa, è da considerarsi un sequel diretto dell'originale. È stato prodotto da Fede Álvarez e dal co-sceneggiatore del film di Hooper, Kim Henkel, mentre alla regia invece c'è David Blue Garcia, regista americano alla sua opera seconda dopo l'esordio del 2018 intitolato Tejano. Assieme al fido Rodo Sayagues, Álvarez (che già in passato aveva lavorato su un altro filone mitico dell'horror con il remake di La casa di Raimi) è stato anche autore del soggetto del film, poi sviluppato in sceneggiatura da Chris Thomas Devlin.

Nel cast del film troveremo Sarah Yalkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Moe Dunford, Neil Hudson, Jessica Allain, Olwen Fouéré, Jacob Latimore e Alice Krige.

Non aprite quella porta: il trailer italiano ufficiale del nuovo film Netflix con Leatherface