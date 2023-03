News Cinema

Night of the Killer Bears: un orsetto di peluche diventa uno spietato assassino nel trailer di questa commedia horror

Avete presente Ted? Il film con Mark Whalberg e un orso di peluche che è vivo e sboccato?

Bene, provate a immaginare che Ted, oltre che sboccato e scorretto, sia anche uno spietato assassino e vi avvicinerete un po' al concetto che sta alla base di Night of the Killer Bears, una commedia horror che arriva dalla Thailandia e che sta per debuttare, accompagnata da un trailer che vi mostriamo qui di seguito, sui canali VOD statunitensi.

Diretto da Kanpong Banjongpinit e interpretato da Sananthachat Thanapatpisal, Patchata Jan-Ngern, Khemanit Jamikorn e Chanagun Apornsutinan, Night of the Killer Bears racconta la storia di cinque amici di Bangkok che, dopo qualche tempo passato senza vedersi, decidono di trascorrere una vacanza assieme in un isolato resort fuori città. Le cose però si complicano quando inizia a emergere che ognuno di loro ha qualche segreto oscuro, e che, all'insaputa di tutti, qualcuno, o forse qualcosa, li sta osservando. Dopo il primo, inevitabile e sanguinoso omicidio, sospetto e paranoia si diffondono tra i ragazzi, che iniziano ad accusarsi reciprocamente di essere l'assassino, per poi capire che il killer è proprio quell'oscura presenza che li sta osservando e che tutti loro sono in grave pericolo.

Ecco qui di seguito il trailer e il poster di Night of the Killer Bears.