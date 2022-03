Nicolas Cage nelle prime foto come Dracula nel film Renfield

News Cinema

People pubblica in esclusiva una serie di immagini in cui Nicolas Cage veste gli abiti e il trucco del conte Dracula in Renfield, il film di Chris McKay con Nicholas Hoult.

Ultimamente si fa un gran parlare di Nicolas Cage, che continua a lavorare come un dannato e a cui noi di Comingsoon, se non si fosse capito, vogliamo un gran bene. Stavolta ve lo mostriamo nelle prime foto nei rossi panni del Conte Dracula in Renfield. L'esclusiva nell'articolo di People che trovate qua sotto e dove è visibile anche Nicholas Hoult, che è il protagonista, coperto di sangue. È la seconda volta che Cage interpreta un succhiasangue nella sua carriera, dopo il giovanile Stress da vampiro, ma ovviamente la prima in cui è il celebre Conte, capostipite di tutti loro.

La trama e il cast di Renfield con Nicolas Cage

Renfield, diretto da Chris McKay, è una produzione Universal ed è attualmente in fase di riprese nella città più magica d'America, New Orleans (ricorderete sicuramente Intervista col vampiro, lì ambientato), La storia in tono di commedia racconta la "ribellione" di Renfield, da secoli schiavo di Dracula, al suo padrone e il suo innamoramento per una fiera vigilessa sempre arrabbiata, Rebecca Quincy (Awkwafina). Nel cast ci sono anche Ben Schwartz, Adrian Martinez, James Moses Black, Caroline Williams, Bess Rous e Shohreh Aghdashloo.

In America Renfield uscirà al cinema il 13 aprile 2023.