Netflix, svelate con un trailer le prime immagini e date d'uscita di 16 nuovi film in arrivo sulla piattaforma

Netflix svela le prossime uscite della piattaforma, con un trailer ricchissimo di appuntamenti e ben 16 film di prossima uscita nel corso di questo 2023. Oltre ad alcuni titoli già noti, ce ne sono molti altri che si rivelano un'autentica sorpresa.

Netflix, le prossime uscite del catalogo film 2023

Si inizia con You People il 27 gennaio: commedia con Eddie Murphy su due famiglie tra loro molto diverse e sulla loro concezione dell'amore, si prosegue poi con Your Place or Mine il 10 febbraio, rom-com con Ashton Kutcher e Reese Witherspoon che sulla falsariga di L'amore non va in vacanza mostra una coppia ventennale di amici scambiarsi le case per trovare l'amore.

Il 10 marzo arriva anche Luther - Verso l'Inferno con Idris Elba nelle vesti dell'omonimo detective della serie e con Andy Serkis nel cast. Arriva anche il secondo capitolo di Murder Mystery il 31 marzo che vede Adam Sandler e Jennifer Aniston riprendere i ruoli già approfonditi nel primo film. In primavera arriva The Mother, il 10 maggio, con Jennifer Lopez nel ruolo di una spietata killer, pronta a tutto pur di riprendersi la figlia data in adozione.

Il 16 giugno è la volta di Extraction 2 con Chris Hemsworth nel secondo film seguito al film del 2020. Arriva il 21 luglio They Cloned Tyrone, con John Boyega, Jamie Foxx e Teyonah Parris alle prese con le indagini su una cospirazione governativa misteriosa. L'estate vedrà l'uscita su Netflix di Heart of Stone l'11 agosto: Gal Gadot è Rachel Stone, una spia particolarmente in gamba in questa storia di spionaggio.

Lift arriverà il 25 agosto e sarà un comedy heist movie con Kevin Hart, ambientata tra Londra, Francia e l'Irlanda del Nord. Damsel è il nuovo film storico con protagonista Millie Bobby Brown e Angela Bassett arriverà sulla piattaforma il 13 ottobre. A ottobre, il 27, uscirà Pain Hustlers dove Emily Blunt è Liza Drake, madre single che sogna un futuro più roseo per sé stessa e sua figlia e il nuovo lavoro in una casa farmaceutica potrebbe rivelarsi la svolta che aspettava. The Killer è previsto per il 10 novembre e vede alla regia David Fincher per un thriller ad alta tensione su un killer metodico e freddo, la cui mente inizia a vacillare verso una pericolosa follia.

Nicole Kidman e Joey King sono protagoniste della divertente commedia A family affair, distribuita da Netflix il 17 novembre. Il 22 novembre è la volta del nuovo film d'animazione targato Netflix, Leo. L'8 dicembre Julia Roberts ci trasporta nell'apocalittico Leave the World Behind e il 2023 si conclude con Rebel Moon, in uscita il 22 dicembre, diretto da Zack Snyder.