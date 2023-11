Nell'anniversario della scomparsa ricordiamo Steve McQueen con alcuni dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'icona di Hollywood ha lavorato con registi del calibro di Sam Peckinpah, Robert Wise e John Sturges. Ecco cinque dei suoi più famosi film in streaming.

Nell’anniversario della sua scomparsa (7 novembre 1980, a soli 50 anni) vogliamo rendere omaggio al mito di Steve McQueen con cinque dei suoi piû celebri film che potete trovare in streaming. Ai suoi tempi è stata una star di primissima grandezza che però non si è mai piegata alle regole dello stardom, lavorando spesso con cineasti con cui ha condiviso una visione della vita oltre che dell’arte. Primo tra tutti Sam Peckinpah, di cui non è purtroppo disponibile in streaming Getaway, enorme successo di critica e pubblico di McQueen. Buona lettura.

Cinque film in streaming del mito Steve McQueen

I magnifici sette (1960)

Il primo grande successo della carriera di McQueen lo proietta immediatamente nell’Olimpo dei grandi. Perché I magnifici sette si trasforma subito in uno dei grandi western della storia del cinema, uno spettacolo di primissimo ordine diretto da John Sturges con una mano sicura ed estremamente precisa. Yul Brynner conduce un cast affiatatissimo e leggendario verso una conclusione vibrante. Davvero uno dei grandi film di genere di quel decennio. E McQueen in mezzo ad altre star brilla assolutamente di luce propria…Disponibile su Amazon Prime Video.

La grande fuga (1963)

Ancora diretto da John Sturges Steve McQueen produce quella prova da magnifico solista che lo rende definitivamente un'icona di Hollywood. Film di speranza negata a un personaggio idealista e appassionante, che non si arrende alle circostanze di una vita fatta di prigionia. La grande fuga ispira milioni di spettatori e diventa un classico generazionale. McQueen lucido, graffiante, splendidamente testardo. Forse la prova piú amata della sua grande carriera. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Amazon Prime Video.

Quelli della “San Pablo” (1966)

Unica e meritatissima nomination all’Oscar per Steve McQueen arriva per il ruolo di un soldato ancora una volta non ligio alle regole, che preferisce scagliarsi contro quel sistema che ritiene ingiusto piuttosto che avvalorarlo con il silenzio e l'obbedienza. Alla regia di Quelli della “San Pablo” c’è il grande artigiano di Hollywood Robert Wise, e si vede. Film spettacolare, appassionante, pieno di grandi scene di epica e al tempo stesso introspezione. Bellissimo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Bullitt (1968)

Il film d’azione probabilmente più amato dagli appassionati di MCQueen, montato in maniera innovativa e spudorata, tanto da arrivare a un meritatissimo Oscar. Peter Yates dirige Bullitt con piglio da grande artigiano, facendone un classico grazie all’inseguimento d’auto legendario. Un protagonista tirato a lucido, silenzioso come un antieroe e carismatico come un divo dell’epoca classica. Nel cast anche un Robert Duvall che si stava imponendo. Che film maestoso e tagliente…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Amazon Prime Video.

Papillon (1973)

Papillon: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Diretto da Franklin J. Schaffner, McQueen regala al personaggio di prigioniero mai domo una dimensione dolorosa e ambigua di enorme efficacia. Anche perché accanto ha un Dustin Hoffman perfetto comprimario per rendere la coppia di protagonisti stratificata, emozionante, indimenticabile. Papillon convince tutti, diventa immediatamente un titolo di culto in un momento in cui Hollywood stava definitivamente cambiando pelle. E questo film l’ha aiutata con un colpo fondamentale. Straziante in più di una scena. Disponibile su Amazon Prime Video.