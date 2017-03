Nel remake di La Bella e la Bestia c'è il primo personaggio Disney apertamente gay

La bella e la bestia, remake dal vero del film di animazione del 1991, presenterà il primo personaggio apertamente omosessuale in un film targato Walt Disney. A confermarlo è stato il regista Bill Condon, sottolineando che nel lungometraggio sarà presente un "momento gay specifico". Il personaggio omosessuale è - forse sarete in grado di indovinarlo - LeFou/LeTont, infatuato di Gaston e interpretato nel film da Josh Gad. In un'intervista con Attitude, il regista ha detto:

LeTont è uno che un giorno vuole essere Gaston, un altro vuole baciarlo. E' uno che si sta ancora rendendo conto di avere questi sentimenti.

Questi sentimenti dovrebbero portare al momento di cui sopra, che il regista ovviamente non vuole rivelare. Sicuramente la decisione farà discutere, ma dal tono delle dichiarazioni ad Attitude non sembra vi sia dileggio (anzi). Nella stessa sede si ricorda anche il paroliere Howard Ashman, motore del lungometraggio originale, era lui stesso omosessuale. Morì di AIDS prima di vedere il film finito (che fu a lui dedicato), e molti vollero vedere nell'isolamento di Belle una rilettura del punto di vista di Ashman.

Condon stesso è dichiaratamente omosessuale, e ha lavorato spesso con Ian McKellen, a partire dall'ottimo Demoni e dei (1998) che prendeva di petto la tematica, come accadeva anche dopo nell'arguto e interessante Kinsey (2004).

Per quanto riguarda chi scrive, qualsiasi approccio nuovo, in questa terra di remake e reboot, è ben accolto.