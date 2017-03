La Belle e la Bestia, da domani al cinema in 800 sale: alcune curiosità sul film

La Bella e la Bestia, rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione Disney del 1991, arriva nei cinema italiani giovedì 16 marzo, anche in 3D, distribuito in 800 copie da The Walt Disney Company Italia.

In attesa di assistere al fantastico viaggio di Belle, ecco alcune curiosità sul film diretto da Bill Condon con protagonista Emma Watson, circondata da un cast stellare che comprende Dan Stevens, Luke Evans Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor interpreta, Stanley Tucci, Audra McDonald, Gugu Mbatha-Raw, Hattie Morahan, Nathan Mack, Ian McKellen e Emma Thompson.





Alcune curiosità sul film La Bella e la Bestia

L'ambientazione della storia e il costume di Belle:

Il lungometraggio animato del 1991 si apriva su una radura incantata, con tutto un sipario di tronchi e rami d'edera che si scostava per rivelare il castello in lontananza, incastonato da qualche parte tra le montagne, non lontano da un paesino senza nome, in un punto non meglio definito della Francia. E tutti gli avvenimenti della storia accadevano in un'epoca imprecisata, ma sicuramente molto molto tempo fa. Il regista del live action Bill Condon, non solo si è preso carico di dare un volto reale ai personaggi della fiaba animata, ma ha anche tentato di dare una collocazione storica e geografica alla narrazione. La scelta più logica è ricaduta sulla data di pubblicazione del racconto originale: siamo nel XVIII secolo e la cittadina di fantasia ispirata al villagio di Conque nel sud della Francia, dove vivono Belle e suo padre, prende il nome dall'autrice Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve, che per prima immaginò l'amore fantastico tra una giovane donna e una bestia mostruosa.







Nel riproporre le atmosfere frou-frou della Francia settecentesca, la costume designer vincitrice dell'Oscar Jacqueline Durran ha messo insieme un team di ricamatori, cappellai, gioiellieri, pittori e artisti tessili, in una prodigiosa staffetta di stoffe e accessori durata meno di tre mesi, in cui sono state confezionate gonne fluenti cariche di pizzi e parrucche architettoniche con cascate di boccoli, a metà tra il lusso di Versailles e il mondo descritto nel cartoon anni 90. Il vestito blu della protagonista è stato riempito di tasche dove mettere libri e ai piedi, al posto delle scarpette da danzatrice, Belle calza grossi stivali per cavalcare comodamente.

Ma la sfida più grande, ha ammesso la Durran, è stata creare il vestito giallo che Belle indossa nella sala da ballo gialla, sotto l'enorme lampadario di cristalli gialli. L'abito, realizzato con oltre 50 metri di stoffa, è il risultato di una sovrapposizione di strati di organza decorati con preziosi cristalli swarovski, nel film cosparsi sulla seta da Madame Guardaroba. È un abito senza corsetto né crinolina, per permettere a Emma Watson di muoversi liberamente come nessun altra principessa prima di lei.

Ricapitoliamo : niente corsetti, stivaloni e ampie tasche da riempire con libri. La Belle di Condon appare ancora più rivoluzionaria in un'epoca che invece la vorrebbe civettuola.





Altre curiosità sul film e sui suoi protagonisti: