Tanti auguri Emma Watson! Ecco per voi i suoi migliori film in streaming

La giovane star lanciata dalla saga di Harry Potter compie oggi 32 anni. Vi proponiamo 5 titoli in streaming di una carriera ricca di successi, non soltanto legati al giovane mago...

Compie oggi 32 anni Emma Watson, una delle stelle più fulgide del firmamento cinematografico del nuovo millennio. Lanciata ancora bambina dalla saga di Harry Potter che l’ha vista crescere maturare come interprete, la Watson ha negli anni portato avanti una carriera anche al di fuori dalla saga della Warner Bros. che l’ha condotta ad altri successi sia personali che presso il grande pubblico. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo dedicarle il nostro ammirato omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Emma Watson

Harry Potter e la pietra filosofale

Noi siamo infinito

The Circle

La bella e la bestia

Piccole donne

Harry Potter e la pietra filosofale (2001)

Harry Potter e la Pietra Filosofale: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Non potevamo che partire dal primo capitolo del franchise diretto da Chris Columbus - anche se a dire il vero il nostro episodio preferito è I doni della morte - Parte I. Harry Potter e la pietra filosofale setta i parametri di un universo cinematografico capace di abbracciare milioni di giovani fan in tutto il mondo, e si rivela un successo di pubblico e critica notevole. Daniel Radcliffe, Rupert Grint e la Watson sono circondati da un cast di grandi attori britannici, sui cui primeggiano Alan Rickman e Maggie Smith. Ottimo cinema mainstream, un film epocale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Noi siamo infinito (2012)

Noi siamo infinito: Il trailer italiano del film

Il poetico lungometraggio diretto da Stephen Chbosky e adattato dal suo stesso romanzo vede la Watson vibrante protagonista insieme a Ezra Miller e Logan Lerman di una storia di crescita, perdita e presa di coscienza. Noi siamo infinito si rivela un titolo di culto capace di commuovere diverse generazioni di spettatori. Ottime le interpretazioni dei tre protagonisti, con altrettanto ottimi caratteristi a contorno. Bel cinema, personale e sincero ma anche capace di parlare al grande pubblico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Circle (2017)

The Circle: Il trailer italiano del film - HD

Abbiamo scelto The Circle perché si tratta di una produzione davvero curiosa, che fonde elementi tra loro anche eterogenei: il romanzo di partenza di uno scrittore di culto come Dave Eggers, la presenza nel cast del grande Tom Hanks in un ruolo a dir poco ambiguo e la regia di James Ponsoldt, che realizzerà poi un film bellissimo come The End of the Tour. Insomma, un film strano e ammiccante, che vede la Watson protagonista prima ignara e poi sempre più consapevole delle macchinazioni che si celano dietro il controllo del web. A suo modo molto interessante, meritava ben altra attenzione. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

La bella e la bestia (2017)

La Bella e la Bestia: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD

La trasposizione in live-action del capolavoro animato della Disney - primo lungometraggio d'animazione a essere candidato all’Oscar come miglior film - diventa uno spettacolo visivo eccezionale, e sbanca i botteghini di tutto il mondo. Emma Watson nel ruolo di Belle si dimostra soave e dolcissima, il cast di supporto prezioso è composto tra gli altri da grandi attori come Ian McKellen ed Emma Thompson. La bella e la bestia si dimostra uno spettacolo per famiglie con un cuore e molta classe. Dirige Bill Condon. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Piccole donne (2019)

E infine abbiamo scelto il riuscito adattamento di Greta Gerwig del classico al femminile scritto da Louisa May Alcott. La Watson non sfigura al cospetto di attrici come la protagonista Saoirse Ronan, Meryl Streep e Laura Dern. Piccole donne è un classico aggiornato che conquista pubblico e critica, guadagnando milioni di dollari e svariate nomination all’Oscar, tra cui film, attrice e attrice non protagonista a Florence Pugh. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.