Neal Weisman sul remake di Masters of the Universe e sul ruolo del produttore: "Deve saper usare le due metà del cervello"

News Cinema

Ospite di una masterclass insieme ad Andrea Occhipinti organizzata da Anica Academy, il produttore americano Neal Weisman ha parlato della delicata professione che insegna ai suoi studenti di New York.

Nel corso di una masterclass organizzata da Anica Academy, ente che offre formazione di base e di alta specializzazione nelle professioni del cinema, audiovisivo e digitale per i professionisti già avviati e per i giovani talenti, studenti ed altri operatori del settore hanno potuto assistere ad una conversazione sul ruolo del produttore, una figura le cui competenze e responsabilità non sono sempre facilmente individuabili. Nella fattispecie, l'incontro ha messo in relazione le differenze tra i compiti di un produttore che opera negli Stati Uniti e un produttore che opera in Italia, o comunque a livello europeo.

Andrea Occhipinti e Neal Weisman sono stati invitati da Anica Academy, diretta da Sergio Del Prete, a parlare e confrontarsi. Il primo è il fondatore della casa di produzione e distribuzione Lucky Red che in questi primi mesi del 2024 ha festeggiato i risultati positivi con il pubblico in sala per aver portato in Italia film di alto valore artistico come Perfect Days, Past Lives e Il ragazzo e l'airone. Il secondo è uno storico produttore di film degli anni 80 e 90 quali Talk Radio e True Stories che oggi siede alla presidenza della New York Film Academy (NYFA). Lo scambio tra i due ha messo in luce le diverse responsabilità di un produttore su un progetto europeo rispetto a quelle richieste da un progetto americano, delineando quanto l'industria dell'audiovisivo abbia pratiche e legislazioni piuttosto distanti tra i due continenti.

Neal Weisman:

"Quello che mi interessa di questo lavoro, e ciò che dico agli studenti della New York Film Academy, è che il produttore deve utilizzare entrambe le metà del cervello" racconta Weisman sciogliendo il dubbio sul fatto che produrre un film sia meno creativamente interessante degli altri ruoli più artistici. "Serve un intuito per il business, una compresione degli aspetti commerciali nel finanziamento di un progetto, ma allo stesso tempo è un lavoro creativo perché richiede di prendere decisioni creative. Spesso sono i produttori che arrivano a concepire l'idea di un film per primi. Queste due cose accadono contemporaneamente".

Tra i titoli ai quali aveva lavorato il produttore americano c'è anche Masters of the Universe - I dominatori dell'universo, adattamento dei personaggi giocattolo che aveva portato Dolph Lundgren ad interpretare He-Man e Frank Langella ad incarnare la nemesi Skeletor. Si parla di un nuovo film da qualche tempo, ma "credo che nessuna delle persone che hanno lavorato al film degli anni 80 sia coinvolto in questa nuova versione" spiega Weisman. "I diritti appartengono alla Mattel, che possiede anche Barbie, quindi il nuovo film sarà un rifacimento che parte da zero" di cui il produttore non sa nulla sullo sviluppo, ma ritiene che il successo di Barbie abbia aumentato l'esigenza di mettere in cantiere il nuovo adattamento.

Un film proveniente dalla produzione del cinema indipendente che Weisman consiglia di recuperare è Beasts of the Southern Wild, uscito in Italia nel 2012 con il titolo di Re della terra selvaggia e disponibile a noleggio su Chili. "È un'opera diretta da un regista esordiente, Benh Zeitlin, con attori non professionisti, su una minoranza difficilmente rappresentata che vive nelle bayou in Louisiana. Si tratta di un film meraviglioso e potente che spesso consiglio ai miei studenti per mostrare cosa possono essere in grado di fare con una buona idea e un budget estremamente piccolo" prosegue Weisman citando gli irrisori 2 o 3 milioni di dollari con cui è stato prodotto il film che alla fine è riuscito ad ottenere ben 4 candidature all'Oscar.