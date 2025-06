Navigator, che fine ha fatto il remake? Colin Trevorrow ci aggiorna

News Cinema

Quattro anni fa Colin Trevorrow, regista dei Jurassic World, aveva rinunciato al remake di Navigator, lasciandolo alle cure di Bryce Dallas Howard. Ora che hanno realizzato insieme per Prime Video il film Deep Cover, i due hanno continuato a discutere del progetto. Ma si farà sul serio?

Chi ha buona memoria ricorderà che il remake del cult Navigator (1986) era stato annunciato quattro anni or sono, affidato alla regia di Bryce Dallas Howard, che dopo svariati episodi di serie tv avrebbe esordito con un lungometraggio, ereditando il progetto del rifacimento da Colin Trevorrow. C'è un legame tra Howard e Trevorrow, perché quest'ultimo ha diretto l'attrice nella trilogia di Jurassic World, ed è tornato a lavorare con lei per Deep Cover già su Prime Video, da lui scritto e prodotto. Nell'occasione, come Colin ha raccontato a The Hollywood Reporter, i due sono tornati a confrontarsi sul difficile remake di Navigator. Leggi anche Bryce Dallas Howard: "Considerata una figlia di papà? Ma quale svantaggio!"

Navigator, il fascino senza tempo dell'idea, la sfida del remake

Rispetto a quattro anni fa, quando si annunciò per Disney+ un remake del Navigator di Randal Kleiser, senza dubbio Bryce Dallas Howard ha accumulato altra esperienza dietro alla macchina da presa. L'attrice figlia di Ron Howard ha firmato infatti diversi episodi di The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Skeleton Crew, consolidando il suo rapporto con la Disney, mentre era impegnata come attrice a interpretare la trilogia di Jurassic World per la Universal. Adesso che la saga a base di dinosauri sta per vedere un nuovo reboot senza di lei, Jurassic World: La rinascita (al cinema dal 2 luglio), Bryce potrebbe tornare sul progetto del remake, che un tempo era passato per le mani di Colin Trevorrow. Sul set di Deep Cover, i due sono tornati a discutere del film, che sembra sospeso. A cosa si deve questo stallo? Probabilmente a un cambio di strategia disneyano, visto che si tende adesso a non finanziare più lungometraggi "pesanti" per lo streaming, ma secondo Trevorrow anche al materiale di partenza delicato e amato da tantissime persone.

Ho visto tutte le stesure su cui ha lavorato da quando ci si è messa, per capire come farlo. Se sei nato in un certo periodo, è uno di quei film che ti affascinano per forza di cose. Da ragazzino, l'idea che tutti i tuoi amici e la tua famiglia siano invecchiati, mentre tu sei ancora piccolo, è in assoluto l'incubo peggiore. Quindi sì, siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Con lei parliamo anche delle sue regie di Star Wars o di altri suoi progetti. È parecchio raro che i registi possano comunicare con altri registi, magari anche per lamentarsi, lei è fantastica da quel punto di vista.