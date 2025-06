Bryce Dallas Howard: "Considerata una figlia di papà? Ma quale svantaggio!"

News Cinema

Un'ironica (e autoironica) Bryce Dallas Howard ha concesso un'intervista al Times, dove ha spiegato come abbia vissuto il suo essere figlia di Ron Howard. Pregiudizi verso di lei? Pazienza, è stato comodissimo, inutile negarlo. E racconta del suo primo movimentato incontro con Lars Von Trier per Mandarlay: si parlò ancora di Ron...

Sono trascorsi poco più di vent'anni da quando Bryce Dallas Howard, figlia di Ron Howard, apparve come coprotagonista del bellissimo The Village di M. Night Shyamalan, al fianco di Joaquin Phoenix. Da allora Bryce ha macinato una carriera piuttosto intensa, diventando mattatrice insieme a Chris Pratt della trilogia di Jurassic World, ma anche cimentandosi dietro alla macchina da presa, con una predilezione per Star Wars. Insomma, Bryce si è fatta valere nonostante il suo accesso privilegiato al mondo del cinema. Perché privilegiato rimane, non avrebbe senso negarlo o fare la vittima, come ha raccontato al Times. E quando Lars von Trier ha provato a provocarla in merito, ha retto anche quel colpo... Leggi anche Jurassic World, Bryce Dallas Howard su Scarlett Johansson: "È perfetta"

Bryce Dallas Howard sa di essere fortunata, ma vende cara la pelle

In promozione per la commedia d'azione Deep Cover, su Prime Video dal 12 giugno, Bryce Dallas Howard rimane molto impegnata. Anche se nel prossimo Jurassic World - La rinascita ha passato la palla a Scarlett Johansson, rimane un nome che conta nel mondo di Hollywood, ultimamente sempre più attiva anche come regista: aveva in realtà già cominciato a dirigere poco dopo il suo debutto da attrice protagonista nel 2004 con The Village, però solo dopo una decina d'anni ha dato più spazio alla regia, con diversi episodi di The Mandalorian e serie di Star Wars. Ha peraltro appena firmato un documentario sul rapporto tra noi e i nostri animali domestici, Pets. Nell'intervista sostiene però che vuole seguire le orme paterne fino a un certo punto: non si vede a lasciare del tutto la recitazione, come ha fatto invece l'ex-Richie Cunningham. Ma quanto ha pesato essere figlia di Ron Howard? Senza dimenticare che i nonni Rance Howard e Jean Speegle Howard erano a loro volta attori? Tantissimo, perché negarlo? Ovviamente si è trascinata dei pregiudizi e sa che è bersagliabile da quel punto di vista, ma cerca di prenderla sempre con ironia. Lars von Trier, incontrandola per Manderlay, aveva scelto quell'angolazione per provocarla, nel suo stile. Ma Bryce era sin troppo pronta!

All'inizio della mia carriera la gete mi chiedeva (e la cosa mi lasciava a bocca aperta): "Pensi che sia uno svantaggio?" E io: "Uno svantaggio?" Quando reciti di mestiere, hai bisogno di attirare l'attenzione di un direttore del casting o di un regista, ma quando sei parente di qualcun altro, scatta una curiosità intrinseca. [... Con la mia famiglia] ho avuto un accesso a questo mondo che la maggior parte delle persone, anche quelle che ci sono nate come me, non avrebbe. [...]

Una volta Lars von Trier cominciò a insultarmi: "Tuo padre è un regista terribile!" E io: "Lars, cosa stai cercando di ottenere?" E lui: "La tua faccia arrabbiata, non so com'è!" e mi gettò un bicchiere d'acqua in faccia. A quel punto gliene gettai uno io. E lui: "Ma perché l'hai fatto?", si alzò e se ne andò. Così cominciò la mia "esperienza Lars von Trier", ma non è che corsi nella mia stanza a piangere. Ero un po' divertita, a dire il vero.