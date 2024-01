Natalie Portman dice che il Metodo è un lusso che le donne non possono permettersi

News Cinema

Anche Natalie Portman ha espresso la sua opinione sul Metodo, o Method Acting, sostenendo che le donne che recitano non possono certo permetterselo. Andiamo a scoprire perché.

Sono decenni ormai che, soprattutto negli Stati Uniti, c'è un gran dibattito intorno al cosiddetto Metodo o method acting, vale a dire quel modo di recitare che comporta la totale immedesimazione nel personaggio da interpretare, tanto che l'attore diventa quel personaggio e, per tutta la durata delle riprese, pensa parla e si veste come lui, e guai a considerarlo altro dal ruolo. Daniel Day-Lewis è un attore del Metodo, così come Jim Carrey e Dustin Hoffman e il compianto Marlon Brando.

Poi ci sono quelli che lo utilizzano solo in determinate circostanze, ad esempio Andrew Garfield, che per restituire una performance credibile in Silence, si è sottoposto a una dieta da fame. Di recente si è espressa sul Metodo, ed ecco la nostra notizia, la bella Natalie Portman, che, da donna pratica lo ha definito un lusso che pochi possono realmente permettersi.

Cosa pensa Natalie Portman del Metodo

Natalie Portman ha detto la sua sul Metodo durante un'intervista al Wall Street Journal rilasciata durante la promozione di May December, film di Todd Haynes nel quale, guarda caso, è un'attrice, che deve interpretare una donna diventata celebre per aver sposato un uomo più giovane di lei di 23 anni. Il personaggio della Portman, per amor di verità, va a conoscere la persona in cui si deve trasformare per il grande schermo, e proprio questa sua scelta ha ispirato alla Portman la riflessione sul Metodo. Ecco le parole di Natalie:

Mi è capitato di lasciarmi prendere molto da un personaggio, ma onestamente credo si tratti di un lusso che le donne non possono permettersi. Non credo che i loro figli o i loro compagni accetterebbero facilmente di chiamarle tutto il tempo Jackie Kennedy.

Secondo Natalie Portman, il Metodo non andrebbe d'accordo, per così dire, con il suo (vero) ruolo di madre. Tuttavia ciò non significa che l'attrice non si prepari a dovere per una parte, come dimostra, ad esempio, il duro allenamento, a base di estenuanti lezioni di danza, per Il Cigno Nero. Il film di Darren Aronofsky, tra l’altro, le ha imposto anche un notevole dimagrimento, per cui si è resa necessaria una dieta a base di mandorle e carote e nient'altro. Ciò nonostante, Natalie è ancora capace di abbandonare il personaggio che interpreta quando è fuori dal set e anche fra una scena e l'altra.

Metodo sì, no, dipende

Le affermazioni dell'attrice seguono di poco una dichiarazione di Carey Mulligan, che ha seguito per la prima volta il Metodo per il nuovo film di Bradley Cooper Maestro, nel quale è Felicia Montealegre, la moglie di Leonard Bernstein. Il regista le ha chiesto di "diventare" la signora Bernstein e lei ha obbedito.

Seguace del Metodo è anche Jared Leto, che ha perso 20 chili per Dallas Buyers Club e che, durante la lavorazione di Suicide Squad, in cui era il Joker, faceva regali orribili ai colleghi.

Fra i grandi detrattori della totale immersione in un ruolo ci piace ricordare Mads Mikkelsen, che nel 2022 ha fatto scalpore quando ha definito il Metodo "pretenzioso", aggiungendo:

È una stronzata, è un modo di prepararsi che può portare alla pazzia. E se lo usi per un film di merda, cosa credi di aver ottenuto? Dovrebbe colpirmi favorevolmente il fatto che tu non abbia mai abbandonato il personaggio? Lo dovevi abbandonare fin dal primo momento! Come ti prepari per interpretare un serial killer? Trascorrendo due anni a vedere come si fa?

Il ragionamento di Mikkelsen non fa una piega, ma, come diceva qualcuno, il mondo è bello perché è vario.