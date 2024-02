Nata per te, l'emozionante storia di Luca in prima TV su Sky Cinema Uno

News Cinema

Ispirato ad una storia vera, Nata per te racconta il desiderio d'amore e di paternità di Luca disposto a tutto pur di avere Alba nella sua vita, in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Ispirata ad una storia vera, quella raccontata in Nata per te arriva in prima TV e in prima serata su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Disponibile questa sera, lunedì 12 febbraio 2024, il film Sky Original trae la sua storia dall’omonimo volume di Luca Trapanese, che racconta di Luca, un uomo gay single e cattolico che desidera un figlio e un giorno quella possibilità diventa concreta, o almeno in parte. Ad attenderlo in ospedale c’è Alba, una bambina con sindrome di Down che potrebbe essere sua figlia.



Nata per te, in prima TV la commovente storia di un uomo disposto a tutto pur di diventare il papà di Alba

Abbandonata in ospedale dopo il parto, Alba desidera soltanto l’affetto di un genitore. Quello che non sa è che anche Luca ha il disperato bisogno d’amore nella sua vita. Il mondo, però, non sembra essere ancora pronto ad assimilare la loro famiglia. Alchè Luca chiede: “E se le regole fossero sbagliate?”. Contattato dal tribunale di Napoli, a Luca viene proposto l’affido temporaneo di Alba e accetta, pur consapevole che l’Italia non è pronta all’adozione. Mosso dal forte desiderio di paternità, Luca farà di tutto per ottenere l’affidamento di Alba e, per fortuna, non sarà da solo ad affrontare questa impresa. Ad esempio l’infermiera dell’ospedale è dalla sua, così come l’avvocatessa Teresa Ranieri.

L’esperienza di Luca ha fatto sì che il tribunale di Napoli pensasse a lui quando Alba è arrivata in ospedale alla ricerca di una famiglia. Luca, infatti, fa parte di un’associazione che supporta persone con disabilità e, quando gli è stata fatta presente la possibilità di prendersi cura di un bambino con gravi problematiche, non ha esitato accettando volentieri. E così Alba ha bussato alla sua porta, ma gli ostacoli non saranno pochi per completare l’adozione. Diretto da Fabio Mollo, questa commovente storia d’amore e di paternità coinvolge Pierluigi Gigante in qualità di protagonista. Produzione di Cattleya e Bartlebyfilm, in collaborazione con Vision Distribution, Ministero della Cultura, Direzione Generale Cinema Audiovisivo e in collaborazione con Sky, con il contributo della regione Campania e Film Commission Regione Campania, il film include nel cast anche Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Antonia Truppo e Iaia Forte. Il film va in onda questa sera, 12 febbraio 2024, su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW, disponibile anche on demand, a partire dalle 21:15. Su Sky Cinema Drama, invece, dalle 21:45.