Nastri d'Argento documentari: Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo documentario dell'anno. La selezione ufficiale

Presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo è il documentario dell'anno. Annunciata la selezione dei film che concorreranno alle cinquine dei Nastri d'Argento Documentari 2025.

I Giornalisti Cinematografici che assegnano il Nastro d'Argento per i documentari hanno annunciato che il Documentario dell'anno per il 2025 è Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo, di Fabrizio Corallo, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma in occasione del centenario della nascita del grande attore. Il SNGCI ha anche annunciato la selezione dei film che concorreranno per le cinquine dei premi quest'anno. Nel comunicato stampa ufficiale le motivazioni della scelta del documentario di Corallo e i titoli dei film.

Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo documentario dell'anno

Va a Ciao, Marcello - Mastroianni l’antidivo di Fabrizio Corallo il Nastro d’Argento per il ‘Documentario dell’anno’ 2025 che premia, ogni anno, il significato particolare di un film che abbia lasciato il segno non solo per la qualità del racconto ma anche per la capacità di mettere a fuoco, attraverso la lente della memoria, un tema o il ritratto di un personaggio speciale. Com’è già accaduto nella scelta di Ennio di Giuseppe Tornatore, dedicato al grande Morricone, o con Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone su Massimo Troisi, e prima ancora con il film su Sergio Leone di Francesco Zippel, ancora una volta i Giornalisti, con il documentario di Corallo su Marcello Mastroianni - prodotto da Surf Film, Dean Film e Cinecittà con la partecipazione di Rai Documentari - premiano un racconto che celebra l’attore più amato in Italia e nel mondo con una ricostruzione affidata alla sua stessa voce e alle preziose testimonianze recuperate dalle memorie d’archivio di tanti protagonisti del suo tempo. “Voci che ne rimettono a fuoco la storia e la personalità” sottolinea la motivazione dei Giornalisti Cinematografici “in un viaggio affettuoso nel più grande cinema di sempre. Un film che attraversa la carriera di Mastroianni come il suo modo di vivere anche il fascino, il talento e il successo che Marcello ha avuto per tutta la vita, con una naturale semplicità mai tradita”. A Fabrizio Corallo, regista del film sceneggiato da Silvia Scola con il regista e presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, il Nastro d’Argento sarà consegnato nella premiazione prevista a Roma dopo il Festival di Berlino, insieme ai vincitori delle diverse sezioni dei Nastri dedicati al Documentario.

La selezione ufficiale dei documentari in lizza per le cinquine del Nastro d'Argento

Annunciata oggi, intanto, anche la selezione dei documentari in corsa per entrare nelle cinquine finaliste, una quarantina di titoli scelti tra i 185 documentari editi nel 2024 e proposti entro il 31 Dicembre scorso dai Festival più importanti o nelle rassegne specializzate, e in qualche caso, anche trasmessi su reti o piattaforme televisive. In selezione per il Cinema del reale un panorama ricco di temi, storie e personaggi particolarmente attento all’attualità in un anno che ancora una volta nell’immaginario degli autori non dimentica le migrazioni, il mondo senza pace, l’allarme ma anche le proteste sul clima dei giovani e dedica, come sempre tra Spettacoli e Cultura, un’attenzione speciale alla memoria e al talento di attori indimenticabili. Tra tutti, con Marcello Mastroianni, l’immensa Eleonora Duse nel centenario della morte ma anche un indimenticabile protagonista del cinema civile come Gian Maria Volontè e, ancora, Paolo Villaggio e Carlo Mazzacurati che ci ha lasciato troppo presto. Da Enrico Berlinguer, nell’ultima stagione del suo impegno, a Liliana Segre, anche i grandi protagonisti della Storia e della politica entrano nella rosa dei documentari selezionati insieme ai film dedicati, nella Cultura, a Cesare Pavese e Italo Calvino. C’è come sempre anche la Musica con i film su Pino Daniele, Gabriella Ferri, Franco Califano. Dallo sci al calcio, infine, una ‘cinquina’ speciale dedicata agli eroi dello Sport. La selezione ufficiale è firmata dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI): Laura Delli Colli (Presidente), Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi e Maurizio di Rienzo, in particolare per il coordinamento delle proposte visionate. Ecco, di seguito (in ordine alfabetico) tutti i titoli tra i quali saranno annunciati nei prossimi giorni le ‘cinquine’ finaliste e i vincitori.

CINEMA DEL REALE

CINEMA CULTURA SPETTACOLO

IL RACCONTO DELLO SPORT ‘Cinquina’ speciale