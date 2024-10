Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo: alla Festa del cinema il documentario sul nostro grande attore

Anticipazioni TV

Presentato nella sezione Storia del cinema della Festa del cinema di Roma il documentario Ciao Marcello - Mastroianni l'antidivo di Fabrizio Corallo nel centenario della nascita del leggendario attore. Il 29 ottobre lo vedremo su Rai 3.

Oltre al centenario della nascita di Gian Maria Volontè, omaggiato alla Mostra del cinema di Venezia da un documentario di Francesco Zippel, quest’anno ricorre anche quello di un suo straordinario collega, Marcello Mastroianni, forse il più celebre dei nostri attori nel mondo, che con lui divise la scena nello splendido Todo Modo di Elio Petri. Per ricordarlo come merita, hanno unito le forze Fabrizio Corallo e Silvia Scola, sceneggiatori e – il primo – regista di Ciao Marcello – Mastroianni l’antidivo, prodotto da Surf/Cinema, Dean Film e Luce Cinecittà, presentato alla Festa del cinema di Roma il 17 ottobre.

Per ritrarre come merita un attore al tempo stesso così profondo e leggero (per noi la leggerezza è il segno distintivo del suo cinema e della sua persona), gli autori fanno una scelta precisa: niente teste parlanti, ovvero nessun critico o collega che dal suo salotto ne ne descrive oggi le inimitabili particolarità, ma spazio ai filmati d’archivio, alle interviste ai suoi registi (Visconti, Fellini, Monicelli, Scola, De Sica, Germi, Magni…), alle sue donne (la moglie Flora Carabella, Catherine Deneuve, Faye Dunaway, Anna Maria Tatò) e alle figlie Barbara e Chiara, alla madre e soprattutto a lui stesso attraverso filmati d’archivio in molti casi rari e mai visti prima. Il tutto immerso in una cornice di finzione, in cui davanti al Casinò di Anzio, modello della facciata del Grand Hotel di Rimini per Amarcord, una giovane assistente al montaggio di un documentario sull'attore (Barbara Venturato), tutta tecnica e nessuna conoscenza della storia del cinema, viene guidata da Luca Argentero fino a Cinecittà, all’interno dell’arte che il nostro amato Marcello coltivò nel migliore dei modi.

Vengono fuori in questo modo tutte le caratteristiche dell’attore e dell’uomo, seduttore suo malgrado, che conosciamo o di cui abbiamo sentito parlare: l’indolenza, la mania per le telefonate, la passione per la cucina, la semplicità, la simpatia e il senso dell’umorismo, la sua normalità così eccezionale, la gentilezza e la concretezza. Mastroianni non solo non si considerò mai un divo, pensava quasi di esser stato scelto per caso per fare il lavoro che faceva e non si sarebbe stupito o disperato se tutto fosse a un certo punto finito. Era un uomo straordinario e al tempo stesso comune, che odiava la parola VIP e tutto quello che si portava dietro, rifuggiva dalla mondanità ed era capace di grandi amicizie, di innamorarsi sinceramente ogni volta e di non fare mai del male agli altri (almeno non volontariamente), tanto che ognuna delle donne che lo hanno amato o hanno condiviso i set con lui ne parlano solo bene. Come un bambino o un eterno adolescente, l’attore che diventò l’alter ego di Federico Fellini, prendeva anche il suo lavoro come un gioco, un bellissimo gioco per cui aveva rinunciato al posto fisso e agli studi di architettura perché lo divertiva molto di più.

Chi scrive lo ricorda negli anni Ottanta, a Lucca, nella popolare trattoria da Giulio in Pelleria, ritrovo abituale di noi studenti squattrinati e dove lui si rifugiava spesso, nella quiete della sua villa di Torre. Un giorno a pranzo con un’amica lo vedemmo, elegante in modo bizzarro, con una giacca bordeaux, a pranzo con la piccola Chiara e la compagna Anna Maria Tatò. Nessuno, noi comprese, pensò minimamente di avvicinarlo per chiedergli una foto, un autografo, o disturbarlo in qualche modo, tanta era l’aura di normalità che emanava. Eppure per tutte e tutti noi Marcello era un mito, capace di passare sul grande schermo dal ruolo di seduttore a quello dell’impotente, dal gagà al marito geloso, dall’omosessuale al sacerdote, dal crapulone all’uomo incinto, dal giornalista al regista, senza essere mai meno che credibile. Bellissimo ma anche capace di imbruttirsi e diventare grottesco, ricolmo di doti ma anche di debolezze mai nascoste, Mastroianni è stato il nostro attore più celebre nel mondo, un talento naturale sviluppatosi sul palcoscenico teatrale sotto l’occhio attento di Visconti e accanto a Vittorio Gassmann, passato poi alle commedie leggere del primo dopoguerra e nelle mani dei nostri più grandi registi, che all’epoca facevano scuola al mondo, tanto da non fargli venir voglia - se mai la sua leggendaria pigrizia glielo avesse concesso - di andare a lavorare all’estero.

Tutto questo dal documentario di Fabrizio Corallo emerge benissimo, e se la cornice fiction non appare a prima vista necessaria, va detto che questo è un film rivolto anche ai giovani e giovanissimi, che magari amano alla follia il cinema recente e vogliono lavorare nell’ambiente ma ignorano, purtroppo, i capolavori del nostro passato e in questo senso svolge anche la giusta funzione di far scoprire loro i protagonisti che hanno fatto la storia del cinema e del costume. Se non siete alla Festa del Cinema di Roma non vi preuccupate, potrete vedere Ciao Marcello – Mastroianni l’antidivo il prossimo 29 ottobre alle 21.30 su Rai 3.