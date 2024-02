Nastri d'Argento Documentari 2024: tra i finalisti Mur, Io noi e Gaber, Kripton, Enzo Jannacci - Vengo anch'io

News Cinema

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso note le cinquine dei possibili vincitori dei Nastri d'Argento Documentari 2024. La premiazione si terrà il 26 febbraio e a gareggiare saranno, fra gli altri, Kasia Smutniak con Mur, Riccardo Milani con Io, noi e Gaber, Francesco Munzi con Kripton.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso note oggi le due cinquine con i finalisti per i Nastri d'Argento 2024 per i Documentari. Si tratta di 10 titoli suddivisi fra Cinema del Reale e Cinema, Spettacolo, Cultura. A questi si aggiungono una cinquina "speciale" composta da documentari sull'Arte e alcuni premi speciali. A selezionare i 15 film è stato il Direttivo del Sindacato, di cui è Presidente Laura Delli Colli. Nei prossimi giorni saranno resi noti i riconoscimenti per il Miglior Docufilm e per il documentario che si aggiudica il Pedicini. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 febbraio alle 18:00 al Cinema Barberini.

Nastri d'Argento Documentari 2024: le candidature

Cinema del Reale

Cinema, Spettacolo, Cultura

Documentari sull'Arte (Cinquina speciale)

Nastri d'Argento 2024 Documentari: i premi speciali

Il 26 febbraio, insieme ai nomi dei vincitori (uno per categoria), verranno consegnati anche dei premi speciali che il SNGCI ha già annunciato: