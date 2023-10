Napoleon: un nuovo video ci porta dietro le quinte del film di Ridley Scott

News Cinema

Nuove immagini di uno dei titoli più attesi della stagione, che vede Joaquin Phoenix nei panni di uno dei personaggi più importanti della storia europea. Napoleon arriverà nei cinema il prossimo 23 novembre.

Già sulla carta, Napoleon si presentava come uno dei film più importanti della stagione, e forse non solo. E grande è stata la delusione di molti quando, per volontà della produzione, il film non apparso nei programmi dei festival di Venezia o Toronto.

Perché sia considerato così importante è presto detto: perché Napoleone Bonaparte è stato una figura d'importanza cruciale nella storia moderna europea; perché a interpretarlo c'è uno dei migliori attori della sua generazione, Joaquin Phoenix; e poi perché non sarà Stanley Kubrick, che aveva a lungo sognato un film analogo, ma Ridley Scott era e rimane un signor regista, uno che a 85 anni portati benissimo dà ancora la paga a un sacco di colleghi ben più giovani.

E difatti, a aumentare notevolmente l'hyper per Napoleon è arrivato tre mesi fa un primo trailer davvero notevolissimo, che ha fatto aumentare la salivazione agli appassionati.

Napoleon arriverà nei cinema italiani il 23 novembre, distribuito da Eagle Pictures, e quello che vi mostriamo qui di seguito è un nuovissimo video che ci porta sul set di questo vero e proprio kolossal che non vediamo l'ora di potervi raccontare più nel dettaglio.