Napoleon: in un nuovo spettacolare video Ridley Scott ci mostra scene delle battaglie nel film

Arriverà al cinema il 23 novembre Napoleon, l'epica impresa di Ridley Scott interpretata da Joaquin Phoenix. in un nuovo video dietro le quinte parla il regista.

Napoleon di Ridley Scott è sicuramente uno dei film più attesi della stagione, non solo ovviamente per l'epica scala delle riprese e della storia, ma anche per la performance di Joaquin Phoenix nel ruolo del generale e imperatore francese, che potrebbe portargli un'altra candidatura all'Oscar. Napoleon arriverà al cinema il 23 novembre con Eagle Pictures, ma nel frattempo è arrivato un altro video dietro le quinte in cui Ridley Scott parla di cosa significa per lui mettere in scena un film bellico con molte celebri battaglie ricostruite per il grande schermo.



Napoleon: Dietro Le Quinte del Film con Ridley Scott - HD

Napoleon: cosa racconta il film

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina (Vanessa Kirby), mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.