Morgan Freeman compie 85 anni: festeggiamolo con alcuni dei suoi grandi film in streaming

L'attore premio Oscar ha dominato la scena internazionale fin dagli anni '80. Questi i nostri film in streaming preferiti della sua strepitosa carriera.

Compie oggi 85 anni la leggenda vivente Morgan Freeman, uno degli attori più celebrati della storia del cinema contemporaneo. Capace di ottenere fino a oggi ben cinque nomination all’Oscar - secondo soltanto a Denzel Washington per quanto riguarda gli attori di colore - Freeman si è imposto come uno degli interpreti più carismatici e versatili della Hollywood contemporanea, arrivando a collaborare con molti dei cineasti maggiormente rinomati. Non ci resta dunque che lasciarvi ai soliti cinque film in streaming con cui abbiamo scelto di rendergli il dovuto omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dal grande Morgan Freeman

Glory - Uomini di gloria

A spasso con Daisy

Gli spietati

Seven

Million Dollar Baby

Glory - Uomini di gloria (1989)

Dopo aver ottenuto la prima nomination all'Oscar due anni prima con Street Smart, Freeman partecipa al potente film di guerra diretto da Edward Zwick e incentrato sul battaglione di soldati di colore che parteciparono alla Guerra Civile. Glory - Uomini di gloria vede accanto a Freeman un Denzel Washington clamoroso (statuetta per lui) e un ottimo Matthew Broderick come protagonista. Momenti di cinema intenso e ottimamente confezionato. Altre due Oscar tra cui quello per la fotografia del grande Freddie Francis. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

A spasso con Daisy (1989)

Sempre nello stesso anno Freeman diventa autista della scorbutica e razzista Jessica Tandy nel lungometraggio che l'Oscar se lo porta a casa. Diretto da un ispirato Bruce Beresford, A spasso con Daisy è una commedia di costume che non risparmia momenti drammatici e un discorso sull’America bianca e benpensante tutt’altro che superficiale. Nomination all’Oscar per Freeman, prima come protagonista, e statuetta per l’attrice. Nel cast anche un ottimo Dan Aykroyd. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gli spietati (1992)

Il capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood chiude come meglio non avrebbe potuto la pagina gloriosa del western revisionista. Gli spietati è un’opera autunnale e nichilista, messa in scena con un senso della tragedia - dell’ineluttabilità del destino del singolo - di spessore inaudito. Oltre al grande Clint e al compagno Freeman spiccano anche un Gene Hackman da Oscar come non protagonista e un Richard Harris in un prezioso cammeo. Non si può aggiungere molto altro su un film epocale, un capolavoro che vale una carriera. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Seven (1995)

Seven: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altro film di culto assoluto per Freeman, che si offre come spalla perfetta per l’irruento Brad Pitt in un thriller esteticamente potentissimo, basato su una sceneggiatura davvero devastante. David Fincher mette in scena Seven con una lucidità visiva senza precedenti, facendone un incubo metropolitano spaventoso e insieme elegante. Un finale struggente e sanguigno per un lungometraggio che ha segnato gli anni ‘90 come probabilmente nessun altro. E con più che discreto merito. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Million Dollar Baby (2004)

Chiudiamo con il melodramma pugilistico che finalmente porta all’Oscar Morgan Freeman, strameritato miglior attore non protagonista. Messo in scena ancora una volta da Clint Eastwood con eleganza autunnale, Million Dollar Baby arriva dritto al cuore del pubblico grazie a un rapporto padre/figlia traslato che vede protagonista una struggente Hilary Swank. Uno dei lavori più compiuti e rarefatti del grande autore, sceneggiato con sapienza da Paul Haggis. Dritto al cuore come un pugno. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.