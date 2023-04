MontecarloFilmFestival: al via la ventesima edizione con un ricchissimo programma

News Cinema

Dal 24 al 29 aprile si svolgerà la ventesima edizione del MontecarloFilmFestival. Tra gli ospiti internazionali Mira Sorvino e Costa-Gavras. Presidente della Giuria Giancarlo Giannini.

Sta per prendere il via la ventesima edizione del MonteCarloFilm Festival de la Comédie, l’evento ideato e presieduto da Ezio Greggio, che si svolge dal 24 al 29 aprile nel Principato di Monaco. Il Monte Carlo Film Festival, il più importante festival internazionale interamente dedicato alla commedia, anche quest’anno avrà luogo nella prestigiosa sede del Grimaldi Forum di Montecarlo, dove nelle varie sale si alterneranno proiezioni e incontri con i più amati protagonisti del cinema internazionale: hollywoodiano, italiano e francese che culminerà con la consueta serata di “Gala degli Awards” di sabato 29 aprile. Anche quest’anno tutti i film che vedremo in concorso e fuori concorso al Monte Carlo Film Festival, saranno giudicati da una giuria internazionale composta dal Presidente Giancarlo Giannini, mito del cinema, attore internazionale, doppiatore, sceneggiatore e regista cinematografico che ha recentemente ricevuto la stella della Walk of fame. Accanto a Giannini, Richard Anconina, attore francese in tanti film con Jean Paul Belmondo; la star internazionale Nathalie Poza Neri Marcorè, attore, comico, cantante e doppiatore.

MontecarloFilmFestival: Gli ospiti, la serata di gala e i premiati

Per i due film italiani fuori concorso presenti alla kermesse: Grosso Guaio all'Esquilino: la leggenda del Kung Fu saranno presenti al festival durante la serata inaugurale di Lunedì 24 Aprile Lillo Petrolo e Younuts! ed in chiusura Venerdì 28 aprile per il film Un matrimonio mostruoso il regista Volfango De Biasi. Come da tradizione, il festival si concluderà con la serata di gala di sabato 29 aprile, che quest'anno avrà come ospite d'onore il Principe Alberto II di Monaco, serata condotta dal Presidente e ideatore della kermesse, Ezio Greggio. Al suo fianco nella conduzione ci sarà Elenoire Casalegno, che insieme ad amici e colleghi del mondo della tv e del cinema, premieranno i film in concorso, star italiane e internazionali, giunte nel Principato di Monaco per celebrare la ventesima edizione del festival. Ospite d’eccezione del Monte Carlo Film Festival sarà il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico greco naturalizzato francese Costa-Gavras, che sarà premiato con il “Legend Award” per i suoi 54 anni di carriera che gli sono valsi un premio Oscar come miglior sceneggiatura non originale per il film Missing, una vittoria al festival di Cannes come Miglior regia per il film L'affare della sezione speciale e molti altri premi internazionali. Grande attesa anche per Mira Sorvino, premio Oscar nel 1996 per il film La dea dell’amore, pluripremiata attrice e produttrice statunitense, figlia del grande attore italo americano Paul Sorvino. Mira Sorvino sarà ospite della serata “Gala degli Awards” e riceverà il MCFF Award per la sua carriera e i film che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

Attesa sul palco anche per l’attrice, protagonista di molti successi e Presidente della Onlus di Every Child is my child, Anna Foglietta, che riceverà il premio Attrice dell’Anno per i film che l'hanno resa una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. Quest’anno a ricevere il premio speciale Next Generation Award, premio rivolto ai nuovi volti del cinema e delle televisione, sarà Federico Cesari per Tutto chiede salvezza, la miniserie esclusiva Netflix tratta dal libro omonimo di Daniele Mencarelli che tratta un tema delicatissimo: quello della salute mentale e della fragilità. Al regista, attore e sceneggiatore Marco D’Amore, molto amato dal pubblico di tutto il mondo, per aver interpretato il ruolo di Ciro Di Marzio in Gomorra-La Serie e per la sua opera prima L'Immortale, grazie al quale ha vinto, il Nastro d'Argento come miglior regista esordiente, Ezio Greggio riconoscerà il MCFF Award per i suoi straordinari successi nelle serie ed al cinema. Last but not least, per la prima volta al Festival uno degli attori italiani più amati dal pubblico, Marco Giallini, il pluripremiato attore vincitore di 3 Nastri d’argento, riceverà il MCFF Career Award. Tra i giovani talenti internazionali, Ezio Greggio premierà anche Victor Belmondo, giovanissimo attore francese che sta seguendo le orme di suo nonno paterno, il grande e indimenticato Jean Paul Belmondo e che è destinato ad avere una carriera eccezionale. Tra le personalità che presenzieranno alla serata, Piero Chiambretti, Barbara D’Urso, Mario De La Rosa (la Casa di Carta), che torna al Festival dopo aver fatto parte della giuria due anni fa. Insomma, un programma ricchissimo, i cui film in concorso vi invitiamo a scoprire sul sito ufficiale: www.monte-carlofilmfestival.com