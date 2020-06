Möbius, cosa c'entra Jean Dujardin col famoso nastro

News Cinema

Jean Dujardin è protagonista del film spionistico romantico Möbius, con Tim Roth e Cécile De France.

Möbius (2013), interpretato da Jean Dujardin, Tim Roth e Cécile De France, è una spy story romantica e thriller, scritta e diretta da Eric Rochant, autore attivo sin dai primi anni Novanta, già dietro a uno Storie di spie nel 1994. Al di là del cast di rilievo, che merita un approfondimento, è interessante capire cosa ci sia dietro al titolo che Rochant ha scelto per il suo film.

Möbius, il film e il celebre nastro ipnotico

Se il nome "Möbius" vi ha suggerito qualcosa su cui non riuscite bene a focalizzarvi, guardando il manifesto del film con Jean Dujardin non dovreste avere più dubbi: sì, ci si riferisce proprio al celebre nastro di Möbius. Ma di cosa si tratta? Il matematico tedesco August Ferdinand Möbius nel XIX secolo provò a concepire una figura non orientabile: il nastro si percorre nella sua interezza senza cambiare mai "faccia" in due giri completi, ed è una figura priva di spigoli. Il nostro sguardo negherebbe la possibilità, la prova empirica conferma che l'occhio inganna. Ora, qual è il legame con la storia del film Möbius?





Nel racconto, l'agente del servizio segreto russo FSB, Moise (Dujardin) si reca nel Principato di Monaco per sorvegliare l'affarista Ivan Rostovsky (Roth), che si sospetta ricicli denaro. Quando alle calcagna di Ivan viene messa anche la collega agente americana sotto copertura Alice (De France), Moise comincia a temere che faccia il doppio gioco. Sarà ancora più difficile capirlo quando tra Moise e Alice nascerà una passione. Secondo voi, applicando la metafora del nastro, cosa ci vuole suggerire il regista? Percorrendo il nastro di Möbius si torna al punto di partenza dopo due giri... ma dipende dal punto di partenza. Alice è un'agente, sembra che faccia il doppio gioco, ma poi si scopre che è sempre stata onesta? Oppure sembra che faccia il doppio gioco, sembra onesta durante la storia e poi il suo doppio gioco viene confermato? Oppure ancora, siccome non c'è bisogno di cambiare faccia per percorrere il nastro, per Moise i suoi sentimenti verso di lei non cambieranno mai, indipendentemente dalle mire della donna?

Möbius, il cast del film