Mission Impossible 7: Simon Pegg ha scoperto il titolo guardando il trailer

Simon Pegg, che nella saga di Mission: Impossible interpreta Benji Dunn, ha appreso che il titolo del settimo capitolo della saga era Mission: Impossible Dead Reckoning Part 1 dal trailer del film.

Non crediate che un attore di un film importante e atteso, a meno che non sia una star, sia in possesso, fin dall’inizio, di informazioni che verranno rivelate al pubblico a pochi mesi, se non settimane, dall’uscita in sala. A questa numerosa schiera di artisti volutamente lasciati nel mistero da registi e produttori appartiene per esempio Simon Pegg, che ha appreso il titolo di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 più o meno insieme a tutti noi, per la precisione quando ha visto il trailer del film. E’ stato lui stesso a raccontarlo, quindi non ci troviamo di fronte a una fake news ma a un fatto reale.

Simon Pegg racconta...

In un'intervista rilasciata a un giornalista di Collider Simon Pegg ha dunque spiegato di essere rimasto all’oscuro del titolo dei due nuovi capitoli delle avventure dell'agente Ethan Hunt (Tom Cruise) fino ad aprile, quando si è svolto il CinemaCon di Las Vegas. Ecco le parole dell’attore su Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 e Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 2:

Vuoi sapere una cosa? L’ho scoperto il giorno in cui è uscito il trailer e non grazie a Chris McQuarrie. L'ho scoperto dal trailer. Proprio così, nessuno me lo ha comunicato. Così ho mandato un messaggio a McQ e gli ho detto: "Dead Reckoning? Avevi in programma di svelarmelo prima o poi?". Avevo sentito che era un altro, ma mi è piaciuto, perché mi ha ricordato che La terra dei morti dementi all’inizio doveva intitolarsi Dead Reckoning. Quindi finalmente ho recitato in un film intitolato Dead Reckoning.

Alla domanda: "Il titolo c'entra con la trama del film?", il nostro ha risposto: "Sì, al 100%, decisamente sì". Poi Simon Pegg ha parlato della lavorazione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte 1:

Abbiamo appena cominciato. Quindi siamo tornati ancora una volta al punto di partenza. Dobbiamo recuperare un paio di cosette di Mission: Impossible 7, perché credo che la maniera in cui l'ottavo film va avanti potrebbe determinare alcune scelte. Per noi questo è un lusso, che deriva dal fatto di poter girare due film contemporaneamente. Però sì, abbiamo ufficialmente iniziato la lavorazione di Dead Reckoning Part 2.

Simon Pegg è entrato a far parte della saga di Mission: Impossible, nel ruolo di Benji Dunn, recitando in Mission: Impossible III. Da quel momento non ha più abbandonato il franchise. La sua presenza e il suo personaggio hanno contribuito a dare un po’ di humour alla serie, avviata nel 1996 da Brian De Palma.

Tom Cruise ha il controllo (creativo) della saga, che ha subito un’impennata in termini di successo con Mission: Impossible - Protocollo fantasma (il film numero 4). Da allora i risultati al botteghino sono cresciuti progressivamente, e Mission: Impossible - Fallout ha registrato un incasso mondiale di 800 milioni di dollari.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1 arriverà al cinema nell’estate del 2023, interpretato anche da Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Cary Elwes, Esai Morales. Ci rivediamo il trailer del film.