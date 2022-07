Tom Cruise appeso a un aereo della Seconda Guerra Mondiale per Mission: Impossible 8

News Cinema

Lo sceneggiatore e regista Christopher McQuarrie ha postato un'immagine in cui si vede Tom Cruise appeso a un aereo d'epoca capovolto. Perché per il divo, essere stuntman è una filosofia di vita.

Con i 60 anni compiuti ieri 3 luglio 2022, Tom Cruise ha festeggiato l'immenso successo di Top Gun: Maverick arrivato ad essere il film con il più alto incasso mondiale di quest'anno. La cifra raggiunta dal film è pari a 1 miliardo e 108 milioni di dollari ed è ancora lontano dalla fine della sua corsa nelle sale cinematografiche. L'attore e produttore è anche impegnato, come ben sappiamo, nei nuovi film della saga di Mission: Impossible, precisamente il 7° e l'8° intitolati Dead Reckoning - Parte I e Dead Reckoning - Parte II. Le riprese del primo, girato anche a Roma e Venezia, si sono concluse e attualmente è in fase di post-produzione con l'uscita nei cinema fissata per il 13 luglio 2023. Il secondo è in piena fase di lavorazione, sempre con lo script e la regia di Christopher McQuarrie.

Il regista ha fatto gli auguri su Twitter a Tom Cruise postando un'immagine, ma il regalo lo ha fatto a noi. Si tratta di uno screenshot di una ripresa in cui il divo è appeso a un aereo della Seconda Guerra Mondiale in una rotazione acrobatica. Che ci fosse un aereo d'epoca in Mission: Impossible 8 lo sapevamo perché Cruise aveva preso lezioni per pilotarlo, cosa che senza dubbio farà. Il fatto che dovesse appendercisi mentre è in volo, perché presumibilmente il posto di pilotaggio dovrà guadagnarselo facendo fuori il nemico che è ai comandi, è una bella sorpresa che dovremo custodire fino al 2024, quando potremo vedere il film in sala.

Qui sotto il tweet di McQuarrie, più in basso il teaser trailer di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte I.