Mission Impossible: Tom Cruise potrebbe non lasciare la saga dopo l'ottavo film, lo dice Christopher McQuarrie

News Cinema

Durante una lunga intervista a proposito del futuro della saga di Mission: Impossible, il regista Christopher McQuarrie non conferma l’addio di Cruise dopo il film numero 8 e invita a diffidare di ciò che riportano i media.

Ma davvero l'iconico Ethan Hunt interpretato da Tom Cruise nella saga di Mission: Impossible ci saluterà dopo Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1 e Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 2? E soprattutto, il settimo e l'ottavo film saranno effettivamente gli ultimi impersonati dalla star di Top Gun: Maverick? Christopher McQuarrie ci invita a non abbandonare le speranze, e in particolare a non credere a tutto ciò che viene scritto dalla stampa specializzata.

Non tutto è perduto, secondo Christopher McQuarrie

Durante il podcast Light the Fuse, l'intervistatore avrebbe domandato a Christopher McQuarrie: Tom Cruise lascerà il franchise dopo il film numero 8? Senza rispondere sì o no, il regista avrebbe spiegato:

Fatemelo dire, ho lavorato per 15 anni con Tom Cruise e non si contano le volte in cui gli sono stato accanto durante un evento e l'indomani ho letto articoli nei quali ciò che era stato scritto non corrispondeva affatto alla verità.

McQuarrie ha poi fatto un esempio:

Eravamo a Birmingham a girare una scena con Tom e Haley Atwell. L'indomani ho letto un articolo di giornale in cui si diceva che Tom e altre quattro persone erano andate a cena in un ristorante indiano. Ho letto che Tom aveva insistito per sedersi a un tavolo non in una saletta privata ma dentro al ristorante insieme agli altri commensali, e che aveva ordinato pollo masala perché gli piace particolarmente. Così l'indomani ho telefonato a Tom e gli ho detto: "C'è qualcosa di strano in questo articolo. E’ al 100% veritiero!". E’ stata la prima volta che ho letto un articolo in cui i fatti narrati erano realmente accaduti.

A proposito della serie di Mission: Impossible, Christopher McQuarrie ha infine detto:

Ho letto che Mission Impossible 7 e 8 sarebbero stati girati back to back, e invece abbiamo deciso di non farlo. Quando leggete un articolo, provate a mettere una frase immaginaria davanti al titolo, "Lo scopo è…". Quando leggete "fonti anonime" o "fonti vicine alla produzione affermano", significa che qualcuno sparge una voce per una ragione ben precisa, e non si riesce a capire quale sia esattamente questa ragione. Allora bisogna imparare a ignorare queste notizie e a riderci su. Nel mondo di oggi, basta aspettare 17 minuti e arriva un'altra notizia che scredita la precedente.

E’ evidente da queste risposte quanto McQuarrie sia ironico e intelligente. Il regista, tuttavia, non ha spiegato se Tom Cruise farà o non farà altri Mission Impossible, come già detto. Eppure la frase "Se Tom dovesse decidere di non fare più", detta più avanti nel podcast, suggerisce chiaramente che non è stata ancora presa una decisione definitiva. La cosa ci rende felicissimi. Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 1 uscirà nell'estate del 2023.