Mission Impossible 7 e 8 slittano di quasi un anno

Dovremo penare ancora parecchio prima di vedere Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8. La Paramount ha deciso di posticipare di quasi un anno l'arrivo in sala delle nuove avventure di Ethan Hunt/Tom Cruise. La ragione potete bene immaginarla.

Se vi state accingendo a fare una maratona Mission: Impossible, gustandovi uno dietro l'altro ben sei film, la notizia di oggi è che potete tranquillamente e mestamente rimandare l'abbuffata di prodezze di Tom Cruise. L'uscita di Mission. Impossible 7 e Mission: Impossible 8 ha subito infatti un ulteriore slittamento, e questa volta piuttosto sensibile.

Stando a quanto scrive The Hollywood Reporter, le nuove date di arrivo nei cinema dei prossimi capitoli delle avventure del prode Ethan Hunt saranno il 14 luglio del 2023 per Mission: Impossible 7 e il 28 giugno 2024 per Mission: Impossible 8. Fino a ieri si pensava che il primo sarebbe uscito il 30 settembre del 2022 e il secondo il 7 luglio del 2023. Naturalmente ci dispiace tantissimo, perché gli action di Christopher McQuarrie sono stati davvero penalizzati dai due anni di pandemia.

L'eterna vicenda di Mission: Impossible 7

Ricordiamo che le riprese di Mission: Impossible 7, cominciate nel febbraio del 2020, hanno dovuto sopporare più di una pausa d'arresto a causa del Covid-19. E pensare che il film sarebbe dovuto uscire, in origine, il 20 luglio del 2020. All'inizio la Paramount ha deciso di spostare la data al dicembre 2020, poi al mese di novembre 2021, quindi a maggio 2022 e poi al 30 settembre 2022. La pandemia ha inoltre impedito al regista di girare il settimo e l'ottavo film back to back.

La dichiarazione della Paramount Pictures

La sola ragione per cui le date di uscita di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 sono state spostate è la variante Omicron, che sta contagiando ovunque tantissime persone. Non ci sono altri motivi, e lo si evince anche da una dichiarazione ufficiale che arriva dai vertici della Paramount. Eccola:

Dopo un'attenta valutazione, la Paramount Pictures e la Skydance hanno deciso di posticipare le date di uscita di Mission: Impossible 7 e 8 come conseguenza dei ritardi causati dalla pandemia in corso. Le nuove date di uscita saranno rispettivamente il 14 luglio 2023 e il 28 giugno 2024. Non vediamo l'ora di regalare agli spettatori un'esperienza cinematografica irripetibile.

I fan di Tom Cruise che si stanno disperando possono comunque contare sull'uscita stra-confermata (si spera) di Top Gun: Maverick, che potremo vedere a partire dal 26 maggio. In MI 7 e MI 8 Tom sarà affiancato da Simon Pegg, Ving Rhames, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Pom Klementieff e altri ancora.