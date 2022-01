Top Gun Maverick, Tom Cruise in una nuova immagine del sequel

News Cinema

Tom Cruise ha alle spalle i suoi cadetti in una nuova immagine di Top Gun Maverick: i fan attendono ancora l'uscita cinematografica, più volte rimandata. Appuntamento a maggio.

L'uscita di Top Gun Maverick con Tom Cruise rimane una delle più sofferte in quest'epoca di pandemia: il film viene rimandato da quasi due anni, e attualmente la sua data di arrivo nei cinema è il 26 maggio di quest'anno. Nella speranza che la Paramount Pictures non ci ripensi ancora, possiamo mostrarvi una nuova foto del film di Joseph Kosinski, che ha ereditato la regia della saga dal compianto Tony Scott.

Top Gun Maverick, Tom Cruise nella nuova foto