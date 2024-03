Minecraft, Jack Black 'gioca tutto il giorno' per prepararsi al film: "Stavolta vinco l'Oscar!"

News Cinema

Jack Black si sta dando un gran da fare (a modo suo) per interpretare il ruolo di Steve nel film tratto dal videogioco dei record. Lo scatenato attore, in effetti, è convinto che, per Minecraft, porterà finalmente a casa il Premio Oscar: scopriamo perché!

Con Jack Black, decisamente, non ci si annoia. Sarà per questo che, al momento di realizzare il film di Minecraft, la Warner ha pensato bene di coinvolgerlo come protagonista. La star di Jumanji (2017) interpreterà probabilmente il ruolo di Steve: uno degli avatar personalizzabili del videogame sviluppato nel 2011 da Mojang Studios e e Microsoft. Intervistato da GamesRadar+, l'attore ha fatto sapere che si sta meticolosamente preparando per fare un figurone. Naturalmente, lo sta facendo a modo suo.

Black, che sta spopolando in rete grazie alla scatenata cover di Baby One More Time di Britney Spears (eseguita con i Tenacious D ed inserita nella colonna sonora di Kung Fu Panda 4), è impegnato sul blindatissimo set del film che vede protagonista Jason Momoa. Completano il cast Kate McKinnon, Jemaine Clement, Emma Myers, Jennifer Coolidge, Danielle Brooks e Sebastian Eugene Hansen. Le riprese sono iniziate a gennaio in Nuova Zelanda e Minecraft è atteso nelle sale per il 5 aprile 2025.

"Sapete che gioco sempre a Minecraft - ha ammesso Jack Black - Quando non sto girando, gioco a Minecraft, perché un attore si prepara. Mi piace essere nel mood di Minecraft. Mi piace conoscere le regole e ottenere piccole cose del tipo 'Nel gioco usi il piccone in questo modo, colpisci le cose in quel modo'... E poi faccio così nel film"

Infine, com'è nel suo stile, l'eccentrico protagonista di School of Rock ha lanciato una scherzosa provocazione.

Penso che i membri dell'Academy apprezzeranno la mia dedizione, in futuro. Non voglio portare sfortuna, ma sono piuttosto sicuro che riceverò un Oscar per questo...

Il regista della versione cinematografica del popolarissimo videogioco è Jared Hess, che ha già lavorato con Jack Black in Super Nacho (2006). La trama del film, per il momento, è top secret. Gira voce che potrebbe esserci spazio per un numero musicale di Black, sulla falsa riga di quanto accaduto con Peaches in Super Mario Bros - Il Film (2023).

Minecraft è una co-produzione Warner Bros., Vertigo e Legendary. Tra i produttori, inoltre, c'è lo stesso Momoa con Roy Lee, Jon Berg, Mary Parent, Cale Boyter, Torfi Frans Olafsson, Vu Bui e Jill Messick. Sono produttori esecutivi Todd Hallowell, Kayleen Walters, Brian Mendoza e Jonathan Spaihts.