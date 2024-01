Milly Alcock sarà la nuova Supergirl nel DCU di James Gunn

News Cinema

È ufficiale: Milly Alcock sarà la nuova Supergirl nell'universo DC in fase di costruzione da parte di James Gunn e debutterà ancor prima del suo film stand alone sul grande schermo.

È stata Milly Alcock a spuntarla questa volta. Star di House of the Dragon, è stata scelta dai DC Studios come prossima interprete di Supergirl sul grande schermo della nuova era DC. Secondo quanto riportato da Deadline e poi prontamente confermato da James Gunn alla guida degli Studios, la Alcock interpreterà la protagonista nel prossimo Supergirl: Woman of Tomorrow. Il suo nome in realtà circolava già da tempo dietro le quinte. Si vociferava, infatti, che l’attrice fosse in lizza per il ruolo insieme ad altre due forti candidate: Emilia Jones, poi esclusa, e Meg Donnelly. Infine è stato James Gunn a confermare che sarà Milly Alcock la prossima Kara Zor-El, archiviando definitivamente il contributo di Sasha Calle apparsa nel recente The Flash.

Milly Alcock scelta come prossima Supergirl nel DCU

Si vociferava che il personaggio di Supergirl potesse apparire prima ancora del suo film stand alone nel nuovo DCU in fase di costruzione. E, da allora, è emersa la notizia che gli Studios fossero già all’opera per scovare la perfetta Kara Zor-El, finalmente individuata in Milly Alcock, che deve la sua giovane e fresca popolarità al mondo di Il Trono di Spade. L’attrice è nota ai più soprattutto per aver interpretato la giovane principessa Rhaenyra Targaryen ed è pronta per un nuovo, grande incarico da grande schermo. L’altra contendente, Meg Donelly, in realtà ha già avuto modo di interfacciarsi con Supergirl, poiché ha prestato la sua voce al personaggio nel Tomorrowverse. Il debutto della nuova Kara Zor-El, secondo quanto riferito da Screen Rant, è previsto in Superman: Legacy, primo film che avrà il compito di avviare il nuovo DCU introducendo non solo Clark Kent con le fattezze di David Corenswet, ma anche la nuova Supergirl. Anche l’attrice ha prontamente condiviso la notizia via social, così come James Gunn, il quale ha precisato:

Questa notizia è accurata. Milly è una giovane attrice talentuosa in modo fantastico, e sono incredibilmente entusiasta per il fatto che farà parte del DCU. Sì, ho scoperto per la prima volta della sua esistenza grazie a House of the Dragon, ma sono rimasto sbalordito dalle sue varie audizioni e dagli screen test per Supergirl. Incarna Kara come era stata immaginata da Tom King, Bilquis Evely, e Ana Nogueira.