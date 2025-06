Mentre Brad Pitt è in giro a promuovere F1, i ladri gli svaligiano casa a Los Angeles

News Cinema

A Los Angeles tre ladri sono entrati nella proprietà di Brad Pitt e hanno derubato la sua splendida casa acquistata nel 2023 per 5 milioni e mezzo di dollari. L’attore non c'era perché impegnato nella promozione di F1.

Anche le star hanno i loro grattacapi, a dimostrazione che fama, fortuna e bellezza non bastano ad avere una vita assolutamente perfetta. Brad Pitt alias l'uomo più bello del mondo secondo i più ha avuto i ladri a casa, o forse sarebbe meglio dire in una delle sue case: la villa megagalattica nel quartiere collinare di Los Feliz a Los Angeles, che ospita diverse altre celebrità. Il divo non era in casa perché impegnato con la promozione di F1, il film di Joseph Kosinski sulla Formula 1 che è appena arrivato nelle nostre sale. L'attore, che lo sta portando in giro per il mondo, ha più volte ripetuto quanto quest'esperienza lavorativa lo abbia divertito, portandolo a riscoprire la sua passione per l'azione e per il cinema in generale. Può capitare, infatti, che dopo decenni di carriera e di successi, si abbia voglia di fare qualcosa di nuovo, e per il nostro F1 è stata certamente un'esperienza unica e felicemente imprevista.

La dinamica del furto nel villone di Brad Pitt a Los Angeles

Ma torniamo ai ladri. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha confermato all'Associated Press e a NBC news che tre individui si sono arrampicati su uno steccato e lo hanno scavalcato per poi entrare a casa Pitt ttraverso una finestra. I malandrini hanno svaligiato per bene la villa. e Al momento non è dato sapere a quanto ammonti il valore degli oggetti rubati. Inoltre non è stata resa nota l’identità dei sospetti .

Brad Pitt ha acquistato la proprietà a Los Feliz nel 2023 pagandola 5 milioni e mezzo di dollari. Prima apparteneva all'ereditiera Aileen Getty, che, in cambio, ha comprato la vecchia casa di Brad sulle Hollywood Hills al costo di 33 milioni. Nel 2022 la star ha acquistato una villa anche nella cittadina di Carmel-by.the-Sea, che qualcuno conosce perché ai suoi abitanti è stato proibito di indossare i tacchi alti, specialmente a spillo, onde non ammazzarsi inciampando sulle radici degli alberi.