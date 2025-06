F1 è al cinema: Brad Pitt in pista ad alta velocità per il film sulla Formula Uno

News Cinema

Diretto da Joseph Kosinski, il film ufficiale sulla Formula 1 arriva al cinema oggi, 25 giugno, con Warner Bros. Pictures Italia. Nel cast Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem. Scopriamo come e dove è stato girato il film.

L’attesissimo (e se ancora non lo è stato finora per voi, andatelo a vedere comunque senza indugi) film realizzato da Apple Studios, distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures e intitolato F1, è finalmente al cinema. Interpretato da Brad Pitt e diretto dal regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski, il film è prodotto dal mitico Jerry Bruckheimer, dagli stessi Kosinski e Pitt e nientemeno che dal pluricampione di Formula 1 Lewis Hamilton. L'attore incarna un ex pilota che torna a gareggiare al fianco del giovane collega interpretato da Damson Idris nella squadra fittizia APXGP. Del cast fanno parte ance Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem, oltre alla partecipazione speciale di veri piloti come Esteban Ocon e Carlos Sainz, coinvolti grazie a riprese dal vivo durante i Gran Premi che hanno realmente avuto luogo. Ovviamente non sarebbe stato possibile realizzare questo film senza la collaborazione dell’intero mondo della Formula 1.

Parlando con il magazine Variety, Brad Pitt ha raccontato che lui e Damson Idris hanno guidato per circa due anni, percorrendo in totale quasi 10 mila chilometri durante l’addestramento per il film. Ancor prima che iniziasse la produzione, gli attori si erano già immersi in un lungo percorso di preparazione, provando vetture di Formula 2 e Formula 3 sul Circuito Paul Ricard in Francia. Sebbene l’auto guidata da Pitt nel film non fosse un vero modello di Formula 1, si trattava comunque di un mezzo altamente realistico, costruito su base F2 o F3.

Tecnologia e autenticità: F1 è un film pensato come una vera gara

F1 punta ad offrire agli spettatori un realismo senza precedenti. Pitt e Idris hanno guidato veri bolidi da corsa, girando in circuiti ufficiali come Silverstone, Monza e Spa-Francorchamps e il tracciato cittadino di Las Vegas in Nevada. Le auto utilizzate sono state sviluppate partendo da modelli Formula 2, modificati in collaborazione con il team Mercedes e dotati di ben 15 camere integrate per catturare ogni momento in alta velocità. Le riprese sono state effettuate in condizioni reali, con finestre di pochi minuti durante i veri GP, sfruttando nuove tecnologie per il controllo in tempo reale delle camere, la cui massima resa è possibile vederla sugli schemi Imax. "Una delle persone che Lewis Hamilton mi ha fatto subito conoscere è stato Toto Wolff" spiega Joseph Kosinski citando il manager della scuderia Mercedes dove Hamilton ha guidato dal 2013 al 2024.

"Come catturare la velocità di questi bolidi era la prima cosa da stabilire ed è stato Toto a suggerire di usare un'auto da corsa originale e costruire le camere da agganciare ad essa per le riprese, invece di costruire un'automobile replica per il film" continua Kosinski. "Quello che abbiamo fatto è stato proprio acquistare sei auto di Formula 1 vere per poi lavorare insieme al team e agli ingegneri di Mercedes AMG e adattare i veicoli al peso delle camere, dei registratori audio e dei trasmettitori che dovevamo installare. Ogni volta che vedrete Pitt o Idris al volante, sappiate che è tutto reale, l'auto, la velocità il circuito."

Cosa ne pensano i veri piloti di F1?

Tutti e 20 i piloti di Formula 1 sono stati invitati a una proiezione del film F1 in occasione del Gran Premio di Monaco, anche se due di loro, Lance Stroll e Max Verstappen, non hanno potuto partecipare. Secondo quanto riportato da Motorsport.com, la maggior parte dei piloti che hanno assistito alla visione ha apprezzato molto il film. "Sono stato brillante nel film, ed è la cosa più importante!" ha scherzato Lando Norris. "È un film molto bello, con una trama interessante, non so quanto posso o non posso dire. È una bella storia, penso anche ispiratrice, con tanti significati dietro. Una trama avvincente e molto stimolante per i giovani che si avvicinano a questo mondo".

Anche il pilota della Haas, Oliver Bearman, ne è stato entusiasta "Ho trovato il film fantastico. Rappresenta bene quello che viviamo, seppur con un tocco da Hollywood, com’è normale aspettarsi. Spingerà la gente a seguire la Formula 1, che è proprio l’obiettivo. Le riprese on-board e il lavoro fatto sono stati davvero incredibili, impressionante vedere la tecnologia utilizzata".

Carlos Sainz, pilota della Williams, ha detto di aver "veramente apprezzato" il film, aggiungendo che "per i fan più accaniti e per i giornalisti ci saranno dettagli forse un po’ troppo “americano” o 'hollywoodiano', ma onestamente a me è piaciuto tutto".