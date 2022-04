Matilde Gioli in Bla bla baby con i bambini che salveranno il mondo

News Cinema

Un gruppo di bambini che parlano e dicono la loro sul mondo degli adulti, ma non solo sono anche pronti a salvare il mondo o almeno l'azienda dei genitori. Ce ne parla la protagonista femminile Matilde Gioli in questa video intervista.

Un bambino che non è l'eletto come in alcuni film di genere, ma sicuramente ha qualcosa di particolare, insieme ai suoi compagni dell'asilo aziendale della mamma. I bambini riescono a parlare con il protagonista Alessandro Preziosi nella commedia per famiglie Bla bla baby, che sembra un cinecomic e popolato da supereroi col pannolino.

Un film molto diverso dal solito per Fausto Brizzi, che ha fatto un gran lavoro di effetti speciali per rendere credibili i neonati buffissimi ma credibili Avengers. Parla del film Matilde Gioli, protagonista femminile nonche mamma del piccolo scatenato e irresistibile.