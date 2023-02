Mary e lo spirito di mezzanotte, le prime serene immagini del cartoon dal romanzo di Roddy Doyle

News Cinema

A Berlino è stato presentato Mary e lo spirito di mezzanotte: il film di animazione di Enzo D'Alò tratto dal romanzo di Roddy Doyle si mostra con una prima clip musicale. I bellissimi paesaggi sono accompagnati dalle musiche di David Rhodes.

Mary e lo spirito di mezzanotte, ultima fatica animata di Enzo D'Alò, tratta da un romanzo di Roddy Doyle, presentato in concorso al Festival di Berlino nella sezione "Generation Kplus", si mostra con una clip che permette di apprezzarne gli avvolgenti paesaggi dai rasserenanti colori luminosi, nonché le musiche di David Rhodes. Il compositore e chitarrista, già collaboratore storico di Peter Gabriel, aveva scritto musiche e canzoni di La gabbianella e il gatto. Il cartoon sarà nelle sale italiane il 9 novembre 2023.





Mary e lo spirito di mezzanotte, la trama del film di Enzo D'Alò