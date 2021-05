Marvel Cinematic Universe: ecco il calendario uscite dei prossimi film aggiornato

News Cinema

Con l'emozionante trailer per celebrare i propri film passati e futuri, la Marvel ci aggiorna anche sulle prossime uscite fino al 2023.

Con un trailer creato per celebrare il proprio universo cinematografico e ricordarci che anche noi spettatori facciamo parte della sua grande famiglia, la Marvel ha ci ha di fatto aggiornato sul calendario delle uscite dei suoi prossimi film. Il video in questione, che potete vedere più in basso, fa leva sulle nostre corde emotive con la voce narrante di Stan Lee e le immagini di tutte le storie del Marvel Cinematic Universe che abbiamo vissuto al cinema. Insieme. E per ribadire la fondamentale importanza dell'esperienza collettiva della sala, è stata inclusa del montaggio una ripresa della reazione del pubblico in sala durante la visione di Avengers: Endgame.

Questo il calendario delle prossime uscite al cinema dei film Marvel aggiornato a maggio 2021: