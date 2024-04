Marina Suma, da Sapore di mare alla partecipazione come concorrente de L'Isola dei Famosi 2024!

News Cinema

Marina Suma è una delle concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei Famosi: ecco tutto ciò che c'è da sapere sull'attrice!

Marina Suma sarà tra le prossime concorrenti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2024, in partenza l'8 aprile. L'attrice è diventata famosa nel 1983, con il ruolo di Marina Pinardi nell'indimenticabile Sapore di mare di Carlo Vanzina, nel quale recitò al fianco di Jerry Calà, Christian De Sica e Virna Lisi.

Marina Suma: da Sapore di mare, al flirt con Jerry Calà fino alla partecipazione come concorrente de L'Isola dei Famosi

Nata a Napoli nel 1959, Marina Suma debutta al cinema in Le occasioni di Rosa, diretto da Salvatore Piscicelli, vincendo il David di Donatello per la miglior attrice esordiente e il Nastro d'argento. Sulla sua prima esperienza sul set, l'attrice ha raccontato, in un'intervista a Il Corriere della Sera, che fu grazie all'intervento del fidanzato di allore, Angelo Cannavacciuolo, anche lui nel film, a convincerla a prendervi parte, per via delle scene molto forti e della tematica del film. Ma di quell'inizio, ha ricordato ancora Suma, c'era anche la meraviglia di trovarsi improvvisamente al Festival di Venezia, dove la pellicola venne presentata, e trovarsi nel mondo patinato del cinema, dividendo il red carpet con attori e attrici di fama internazionale.

Il vero successo arriva nel 1983 con Sapore di mare di Carlo Vanzina: il ruolo di Marina Pinardi le resta addosso e la consacra a icona del cinema italiano degli anni '80. Suma ha continuato a lavorare al fianco dei mattatori della commedia italiana, tra cui Sing Sing (1983) con Adriano Celentano, Cuori nella tormenta (1984) con Carlo Verdone e Lello Arena e in Un ragazzo e una ragazza (1984) con Jerry Calà. In quegli anni, si diffondono rumors di una storia tra quest'ultimo e Marina Suma e solo recentemente l'attrice ha rivelato come sono andate davvero le cose tra loro.

Erano entrambi ancora parte del cast di Sapore di mare: nel film recitava anche Cannavacciuoilo, con cui la storia d'amore stava naufragando e su questo presunto "triangolo" l'attrice ha svelato, sia a Il Corriere sia quando fu ospite di Caterina Balivo a Vieni da me:

"Purtroppo mi stavo lasciando con il mio ragazzo, Angelo Cannavacciuolo, che interpretava mio fratello Paolo. E mentre lui piangeva da una parte, perché non voleva chiudere, dall’altra c’era Jerry che mi corteggiava alla sua maniera e io non riuscivo a prenderlo sul serio, mi veniva da ridere. [...]La gente alla fine dice sempre quello che vuoi. In quegli anni se ne parlava, è vero. Posso assicurare però di non aver mai avuto una storia con lui. Soltanto un bacio, nulla di più"

Marina Suma è stata legata sentimentalmente a Claudio, suo compagno per oltre un ventennio, finché, nel 2021 una lunga malattia ha distrutto la loro storia d'amore. Ospite nello studio di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha dichiarato:

"Claudio è morto un anno fa, purtroppo, è stato un grande amore e con Claudio io ho passato 20 anni della mia vita, ho condiviso tutto quello che c’era da condividere, ci siamo dati tantissimo, io l’ho accompagnato fino alla fine di questo viaggio ma lui mi è sempre stato accanto e mi ha dato tanto, mi ha insegnato tanto e ce l’ho sempre nel cuore"

L'esperienza al cinema è proseguita fino agli anni '90, tra ruoli comici e drammatici, e dopo una breve pausa riprende nel 2003: da quel momento alterna il suo lavoro al cinema e a teatro, prendendo anche parte ai primi reality in tv: nel 2005 è concorrente di Ritorno al presente condotto da Carlo Conti, poi ancora alla trasmissione I migliori anni e, ora, sarà parte del cast di naufraghi della prossima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria e in partenza il prossimo 8 aprile, come anticipato da Fanpage.it. Insieme a lei un ricco cast di nomi, tra i quali anche lo chef stellato Joe Bastianich. A raccontare le vicende dei naufraghi ci sarà come inviata Elenoire Casalegno, mentre in studio Luxuria sarà affiancata dall'opinionista Sonia Bruganelli.

