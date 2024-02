Isola dei Famosi: l'attrice Marina Suma tra i naufraghi della prossima edizione

Gossip TV

L'attrice campana sarà tra le protagoniste della nuova edizione de L'Isola dei Famosi che tornerà in onda ad aprile su Canale 5.

L'attrice campana Marina Suma, indimenticabile interprete di Sapore di Mare, pellicola cult del 1983 firmata Carlo Vanzina, sarà tra i naufraghi della diciottesima edizione dell'Isola dei Famosi. A svelarlo, in anteprima, il portale di Fanpage.

"Marina Suma all'Isola dei Famosi 2024 - si legge sul sito - È questo il primo grande nome che parteciperà alla diciottesima edizione del format che sarà condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Fanpage.it è in grado di confermare che l'attrice, indimenticabile protagonista di film come Sapore di Mare e Sing Sing, è una delle concorrenti che ha già firmato per la prossima avventura. Sarà interessante vederla all'opera in un contesto che possa esaltare anche un'altra delle sue qualità, quella di artigiana: come è noto, l'attrice è riuscita anche a reinventarsi nella produzione e vendita di monili in cartapesta."

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi, tornerà in onda a partire dalla prima settimana di aprile e sarà condotta dall'ex opinionista Vladirm Luxuria affiancata da Sonia Bruganelli. Per quanto riguarda l'inviato che seguirà le peripezie dei naufraghi, non c'è ancora una conferma ufficiale ma si è parlato insistentemente di Elenoire Casalegno. Nelle scorse settimane, il portale di Davide Maggio, ha svelato un altro noto nome pronto ad affrontare l'advenutre game di Canale 5, ovvero lo chef stellato, Joe Bastianich.

"L’Isola dei Famosi 2024 inizia a scaldare i motori con la formazione cast. Tra i primi ad essere arruolati c’è un volto noto che deve tutta la sua fama alle cucine di Sky. Ebbene, Joe Bastianich sarà con ogni probabilità uno dei concorrenti dell’edizione numero 18, in programma in primavera su Canale 5”. Il ristoratore, con la passione per la musica, ha accettato la sfida della sopravvivenza."

