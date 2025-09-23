TGCom24
Home | Cinema | News | Maleficent, il regista del sequel interessato al terzo film: "Adoro Maleficent"
Schede di riferimento
Maleficent 2: Signora del Male
Anno: 2019
3,8
Maleficent 2: Signora del Male
Maleficent
Anno: 2014
4,2
Maleficent
News Cinema

Maleficent, il regista del sequel interessato al terzo film: "Adoro Maleficent"

Cristina Migliaccio

Joachim Rønning ha diretto il sequel di Maleficent con Angelina Jolie e ha ammesso di essere interessato anche al terzo film.

Maleficent, il regista del sequel interessato al terzo film: "Adoro Maleficent"

Joachim Rønning non esclude la possibilità di tornare da Maleficent per un terzo film. Il regista norvegese, tornato al cinema con Tron: Ares, ha affrontato il possibile ritorno di Malefica dopo aver accompagnato il suo successo nel 2019 con Maleficent – Signora del male, nato come sequel di Maleficent del 2014 e con protagonista Angelina Jolie. Il terzo capitolo, secondo quanto emerso finora, sarebbe attualmente in fase di sviluppo, ma i dettagli risultano sotto chiave e non è chiaro quando arriverà sul grande schermo. Nel frattempo il regista che ha lavorato al precedente capitolo si è fatto avanti, dando disponibilità.

Maleficent 3, il regista Joachim Rønning non direbbe di no ad un altro film: “Bella domanda”

Malefica, presentata in principio come l’antagonista de La bella addormentata nel bosco, in Maleficent è protagonista della sua storia ed offre al pubblico uno sguardo inedito sulla storia di questo personaggio. Ad interpretarla ci ha pensato Angelina Jolie e, dopo due capitoli di successo al cinema, Disney starebbe lavorando ad un terzo film. L’annuncio risale al 2021, ma da allora sono stati fatti pochissimi passi in avanti. La presenza di Angelina Jolie è stata confermata, così come Linda Woolverton che si occuperà della sceneggiatura esattamente come accaduto nei precedenti due film. Una grande incognita è invece il regista.

Impegnato con il press tour di Tron: Ares, Joachim Rønning ha colto l’occasione per affrontare il possibile ritorno di Maleficent. Quando gli è stato chiesto da Screen Rant se fosse interessato al terzo film, ha risposto: “Bella domanda. Credo di essere sempre interessato a una bella storia. Per me, è questo il punto. Quindi, vedremo cosa mi riserva il futuro. Adoro Maleficent e adoro Pirati dei Caraibi. Ottenere quell’incarico mi ha cambiato la vita e la carriera. Ora, con Tron: Ares, mi sento così fortunato di aver potuto realizzare questi grandi progetti. e anche di aver realizzato un film più piccolo come La ragazza del mare, con Daisy Ridley in mare aperto a fare di tutto dal vivo. E qui, con Tron, invece abbiamo la CGI. Mi sento molto fortunato”. Il regista non esclude dunque la possibilità, ma non ne ha la certezza.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Maleficent 2: Signora del Male
Anno: 2019
3,8
Maleficent 2: Signora del Male
Maleficent
Anno: 2014
4,2
Maleficent
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal
news Cinema La Sposa!: il primo teaser trailer della rilettura di Frankenstein firmata da Maggie Gyllenhaal
Vertical Movie: l'ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma
news Cinema Vertical Movie: l'ottavo festival internazionale di audiovisivi in formato verticale il 4 ottobre a Roma
Colin Farrell svela la scena più pericolosa della sua carriera: "È un miracolo che nessuno sia morto"
news Cinema Colin Farrell svela la scena più pericolosa della sua carriera: "È un miracolo che nessuno sia morto"
Death Stranding: ecco il primo teaser trailer del film animato basato sull'omonimo videogame di Hideo Kojima
news Cinema Death Stranding: ecco il primo teaser trailer del film animato basato sull'omonimo videogame di Hideo Kojima
Da Iron Man a Thor: 5 attori Marvel che si sono fatti davvero male sul set (prima di Tom Holland)
news Cinema Da Iron Man a Thor: 5 attori Marvel che si sono fatti davvero male sul set (prima di Tom Holland)
Premio Mattia Torre: scelti i 7 finalisti del riconoscimento intitolato al regista, sceneggiatore e autore scomparso nel 2019
news Cinema Premio Mattia Torre: scelti i 7 finalisti del riconoscimento intitolato al regista, sceneggiatore e autore scomparso nel 2019
The Brave and the Bold, James Gunn svela: "Abbiamo un'ottima storia per questo film"
news Cinema The Brave and the Bold, James Gunn svela: "Abbiamo un'ottima storia per questo film"
Emma Watson dopo sette anni di pausa dalla recitazione: “Sono forse più felice e sana che mai”
news Cinema Emma Watson dopo sette anni di pausa dalla recitazione: “Sono forse più felice e sana che mai”
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Mollo tutto e apro un Chiringuito
The Northman
I trecento di Fort Canby
Giustizia Privata
La giuria
Patagonia
Emma
White Elephant: Codice Criminale
Sei giorni, sette notti
Come ti rovino le vacanze
Angeli con la pistola
Il Bodyguard e la Principessa
Film stasera in TV